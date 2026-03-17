Об этом сообщила администрация аэропорта в социальной сети X.

В чем причина остановки работы?

Причиной остановки работы станет массовая забастовка, объявленная немецким профсоюзом Verdi, который представляет работников государственного сектора и транспортной отрасли. Забастовка охватит:

пилотов,

бортпроводников,

наземные службы, без которых работа аэропорта невозможна.

Поэтому администрация BER призвала пассажиров не приезжать в аэропорт, ведь помощи на месте не будет.

Почему объявили забастовку?

Трудовой конфликт возник на фоне переговоров между профсоюзом и работодателями государственного сектора по повышения заработной платы и улучшения условий труда. По словам Verdi, второй раунд переговоров не дал результатов: предложения работодателей были признаны неприемлемыми, что и привело к объявлению забастовки.

Что делать пассажирам?

Администрация BER рекомендует пассажирам:

обратиться к своим авиакомпаниям или туроператорам для перебронирования билетов;

искать альтернативные маршруты;

проверять статус рейсов перед поездкой в аэропорт.

Как пишет Welt, ожидается, что забастовка серьезно повлияет на авиасообщение Берлина и прилегающих регионов, поскольку BER является главным транспортным узлом столицы. Авиакомпании уже начали предупреждать пассажиров о задержках и отмене рейсов.



Почему 18 марта в Берлине не взлетит ни один самолет / Фото РБК-Украина

Когда в Украине могут заработать аэропорты?

В Украине уже создали рабочую группу для возобновления полетов гражданской авиации. Согласно приказу образованная группа будет работать над разработкой предложений для возобновления полетов гражданской авиации и обеспечения безопасности гражданской инфраструктуры в отрасли.

Ранее сообщалось, что восстановить авиарейсы из украинских аэропортов невозможно из-за риска баллистических ударов со стороны России и отсутствия страхового покрытия для полетов. В частности, запуск рейсов из Львова сдерживают слишком высокие страховые расходы и неопределенность относительно прибыльности пассажирских перевозок.