Трамп відновлює Алькатрас: що варто знати про найсуворішу в'язницю в США

Острів Алькатрас, розташований у затоці Сан-Франциско, оповитий історіями про жорстоку дисципліну та різноманітними легендами. Це чи не найвідоміша в'язниця у світі.

Президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що планує відновити Алькатрас, як місце утримання найнебезпечніших злочинців. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Уряд відкрито краде, а люди обідрані до нитки: яка країна світу найбільш корумпована

У свій час в Алькатрасі "сиділи" сумнозвісні постаті. Серед них Аль Капоне – американський гангстер, який відсиджував термін за ухилення від податків.

Що слід знати про Алькатрас: цікаві факти з історії

Острів Алькатрас спочатку не був в'язницею. У середині 19 століття його використовували як військовий форт, а згодом – як військову в'язницю.



Алькатрас у 1895 році / Вікіпедія

Лише у 1934 році острів став федеральною в'язницею для найнебезпечніших злочинців США.

Це здавалося ідеальним місцем для утримання небезпечних осіб, оскільки острів розташований посеред затоки з крижаною водою.

Алькатрас вважали тюрмою, з якої неможливо втекти. Однак у 1962 році троє в'язнів, Френк Морріс і брати Кларенс та Джон Енґліни, прорили тунель звичайними ложками та вибрались через вентиляцію. Вони змайстрували пліт із дощових курток і вирушили в холодну затоку.

Вважається, що вони потонули, однак ніяких тіл не знайшли. Тож існують теорії про те, що вони насправді вижили.

Умови утримання в Алькатрасі

Правила в'язниці були справді суворі, а порушників жорстко карали. Однак, попри репутацію жорсткої в'язниці, Алькатрас не був місцем фізичних катувань. Головною карою була повна ізоляція, і цього боялися усі ув'язненні.

В камері-ізоляторі не було повноцінного туалету – просто дірка, зливом якої керував охоронець.

У дверях була вузька щілина для передачі їжі, яка завжди була закрита, щоб ув'язнений був в повній темряві.

Крім того, у камері було холодно, а туди поміщали без верхнього одягу. Крім того, матрац видавали лише на ніч.

А ось в'язні, які дотримувались правил, мали все необхідне: окремі камери, гарячу воду, бібліотеку, роботу і навіть музику.



Звичайна камера в Алькатрасі / Вікіпедія

У 1963 році Алькатрас закрили через економічну неефективність. Адже абсолютно все, від води та їжі, доводилось доставляти на острів човнами – це коштувало значно дорожче, ніж в'язниця на материку.

У наш час це один із найпопулярніших туристичних об'єктів США. Під час екскурсій можна відвідати камери, кухню, внутрішній двір. Також там є аудіогід, записаний колишніми в'язнями та охоронцями.

Це цікаво. Раніше ми розповідали про 5 територій, які США придбали в інших держав.