Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что планирует восстановить Алькатрас, как место содержания самых опасных преступников. Об этом пишет 24 Канал.

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В свое время в Алькатрасе "сидели" печально известные фигуры. Среди них Аль Капоне – американский гангстер, который отсиживал срок за уклонение от налогов.

Что следует знать об Алькатрасе: интересные факты из истории

Остров Алькатрас изначально не был тюрьмой. В середине 19 века его использовали как военный форт, а впоследствии – как военную тюрьму.



Алькатрас в 1895 году / Википедия

Только в 1934 году остров стал федеральной тюрьмой для самых опасных преступников США.

Это казалось идеальным местом для содержания опасных лиц, поскольку остров расположен посреди залива с ледяной водой.

Алькатрас считали тюрьмой, из которой невозможно сбежать. Однако в 1962 году трое заключенных, Фрэнк Моррис и братья Кларенс и Джон Энглин, прорыли тоннель обычными ложками и выбрались через вентиляцию. Они смастерили плот из дождевых курток и отправились в холодный залив.

Считается, что они утонули, однако никаких тел не нашли. Поэтому существуют теории о том, что они на самом деле выжили.

Условия содержания в Алькатрасе

Правила тюрьмы были действительно строгие, а нарушителей жестко наказывали. Однако, несмотря на репутацию жесткой тюрьмы, Алькатрас не был местом физических пыток. Главным наказанием была полная изоляция, и этого боялись все заключенные.

В камере-изоляторе не было полноценного туалета – просто дырка, сливом которой управлял охранник.

В дверях была узкая щель для передачи пищи, которая всегда была закрыта, чтобы заключенный был в полной темноте.

Кроме того, в камере было холодно, а туда помещали без верхней одежды. Кроме того, матрас выдавали только на ночь.

А вот заключенные, которые придерживались правил, имели все необходимое: отдельные камеры, горячую воду, библиотеку, работу и даже музыку.



Обычная камера в Алькатрасе / Википедия

В 1963 году Алькатрас закрыли из-за экономической неэффективности. Ведь абсолютно все, от воды и пищи, приходилось доставлять на остров лодками – это стоило значительно дороже, чем тюрьма на материке.

В наше время это один из самых популярных туристических объектов США. Во время экскурсий можно посетить камеры, кухню, внутренний двор. Также там есть аудиогид, записанный бывшими заключенными и охранниками.

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