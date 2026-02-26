Вперше з часів Великої депресії: американці покидають США рекордними темпами

Торік США пережили те, чого не траплялося ще з часів Великої депресії – з країни виїхало більше людей, ніж приїхали.

В адміністрації Трампа цей відтік – негативну чисту міграцію – вітали як виконання обіцянки про збільшення депортацій та обмеження видачі нових віз, пише WSJ.

Чому більше людей їде зі США, ніж прибуває?

В США вже досить давно не збирали вичерпної статистики щодо кількості громадян, що виїздять за кордон – втім, дані про дозволи на проживання, кількість студентів за кордоном, покупку нерухомості в інших країнах тощо дають можливість оцінити масштаби явища. І всі ці цифри вказують – американці кивають п'ятами з власної країни безпрецедентними темпами, пише Mint.

Згідно з підрахунками Брукінгського інституту, аналітичного центру з питань державної політики, лише у 2025 році США зазнали чистої негативної міграції у приблизно 150 000 осіб – і відтік, скоріш за все, тільки зросте у 2026 році.

Тим часом за даними Міністерства внутрішньої безпеки США торік у країні здійснили 675 депортацій та 2,2 мільйона "самодепортацій". Втім, їдуть не лише мігранти.

У Лісабоні так багато американців скуповують квартири, що місцеві починають жалітися на те, що більше не чують у місті рідної мови. А у Дубліні, за словами рієлторів, кожен 15 мешканець модного району Гранд-Канал-Док – це американець.

Тим часом на Балі, в Колумбії та Таїланді виникають серйозні проблеми з житлом, що пов'язані з американськими віддаленими працівниками, які отримують зарплату у доларах. Це навіть призводить до того, що місцеві мешканці виходять на протести.

За кордоном наразі навчається понад 100 000 американських студентів, адже здобути ступінь у Європі значно дешевше, ніж у США. А на кордоні з Мексикою як гриби розростаються будинки для людей літнього віку – і саме у цю країну літні американці їдуть за недорогим доглядом.

Нещодавній аналіз щодо 15 країна, які надали повні чи часткові дані щодо 2025 року показав, що лише тоді до них приєдналися близько 180 000 американців – і ця цифра, ймовірно, була б набагато вищою, якби інші країни також опублікували свою статистику.

