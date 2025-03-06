Врахуйте перед поїздкою: найпопулярніший регіон Іспанії подвоїть туристичний податок
- Уряд Каталонії планує подвоїти туристичний податок до 15 євро за ніч через зростання туризму та житлові проблеми.
- Запропоновані зміни ще не затверджені, а терміни прийняття рішення залишаються невизначеними.
Уряд Каталонії, автономної області Іспанії, де розташована Барселона, оголосив про плани подвоїти туристичний податок. Останнє підвищення було в жовтні 2024 року.
Так, якщо рішення буде реалізовано, туристи зіткнуться з додатковою платою в розмірі 15 євро за ніч за проживання в регіоні. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Independent.
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Туристичний податок у Барселоні може зрости
Міська влада взяла на себе зобов'язання виділяти щонайменше 25% податкових надходжень на розв'язання житлових проблем, з якими стикаються мешканці міста. Вони загострилися через значне зростання туризму, через що місцевим жителям стає дедалі важче знайти доступне житло в центрі міста.
Власники нерухомості вирішують здавати житло туристам за вищими цінами, що ще більше ускладнює ситуацію на ринку житла для мешканців міста.
Наразі в Барселоні діє нічний податок у розмірі 5,70 євро для гостей, які зупиняються в чотиризіркових готелях, тоді як у п'ятизіркових помешканнях він становить 7,50 євро. Гості, які зупиняються в більш скромних готелях, користуються зниженою ставкою податку.
Туристам у Барселоні доведеться платити більше за розміщення / Фото Unsplash
Уряд запропонував поширити цей податок не лише на столицю Каталонії, а й на весь регіон.
Влада вважає рішення справедливим
Депутат місцевого парламенту Девід Сід заявив, що рішення про подвоєння туристичного збору є пропорційним і справедливим заходом.
Людина, яка приїжджає в Каталонію і платить 400 або 500 євро за ніч у готелі, може заплатити на 7 євро більше. У нас рекордна кількість туристів, і нові цифри, про які ми говоримо щодо податку, не накладають жодних обмежень,
– сказав він.
Запропоновані нові податки очікують на остаточне затвердження, і терміни прийняття цього рішення поки залишаються невизначеними.