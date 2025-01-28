"Гусак свині не товариш": мережу розірвало фото з тюленем та бакланом, які "поділили" айсберг

Українські полярники поділилися милою світлиною, на якій тюлень та баклан "ділять" айсберг. Як зазначили дослідники, "інколи навіть в Антарктиці буває складно усамітнитися".

Неймовірне фото, до якого українці тепер намагаються вигадати влучний підпис, зробив учасник 29-ї УАЕ Віталій Камінський. Про це пише 24 Канал, посилаючись на повідомлення Національного антарктичного наукового центру.

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Що відбувається на світлині

Полярники, які перебувають на станції "Академік Вернадський", розповіли, що тюлень Ведделла знайшов собі цілий айсберг, щоб відпочити наодинці. Проте до нього навідався гість – синьоокий антарктичний баклан.

Як ви можете побачити, він присів скраєчку. Вочевидь, щоб сильно не надокучати.

На фото це виглядає дуже смішно і водночас мило.



Тюлень та баклан ділять айсберг / фото Віталія Камінського

Національний антарктичний науковий центр запропонував українцям вигадати підпис до цього фото. Той, хто напише найкращий коментар, отримає унікальний антарктичний календар з пінгвінчиками.

Конкурс триває до 12:00 30 січня.