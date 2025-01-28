Невероятное фото, к которому украинцы теперь пытаются придумать точную подпись, сделал участник 29-й УАЭ Виталий Каминский. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на сообщение Национального антарктического научного центра.

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Что происходит на фотографии

Полярники, которые находятся на станции "Академик Вернадский", рассказали, что тюлень Ведделла нашел себе целый айсберг, чтобы отдохнуть в одиночестве. Однако к нему наведался гость – синеглазый антарктический баклан.

Как вы можете увидеть, он присел с краю. Очевидно, чтобы сильно не надоедать.

На фото это выглядит очень смешно и одновременно мило.



Тюлень и баклан делят айсберг / фото Виталия Каминского

Национальный антарктический научный центр предложил украинцам придумать подпись к этому фото. Тот, кто напишет лучший комментарий, получит уникальный антарктический календарь с пингвинчиками.

Конкурс продлится до 12:00 30 января.