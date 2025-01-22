Жінка проживає там разом зі своїм чоловіком та двома маленькими дітьми. Про це пише 24 Канал, посилаючись на відео в ютубі @katryakul.

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Переваги життя на Алясці

Катерина зазначила, що перший плюс Аляски полягає в тому, що там завжди є свої риба та м'ясо. Закони там такі, що дуже легко отримати ліцензію на полювання чи вилов риби.

Знаєте, це круто розуміти, звідки та риба. Ти знаєш, що ти сам її зловив, що в ній там було тощо,

– сказала вона.

Другим плюс Катерина назвала те, що її діти бачать справжню дику природу. Вони вчаться там комунікувати й виживати.

Як то кажуть, якщо дитина виросла на Алясці, то їй нічого не страшно. Це "огого" як закаляє характер. Що діти наші тільки не випробовували: спали в наметах на півночі, і в будинку якомусь закинутому... В лісі їздити в чотири роки на снігоходах – без проблем. І ловити рибу під дощем чи в -10, коли сильний вітер, це нормальне життя, звичайне в них,

– розповіла жінка.

Третім плюсом українка назвала надзвичайну природу Аляски. Вона впевнена, що місцеві гори, чисте повітря незаймана природа і дикі умови життя не залишить байдужими нікого.

Тут ти відчуваєш себе хазяїном всього світу. От чесно, треба приїхати й відчути це життя, щоб зрозуміти, про що я кажу,

– підсумувала Катерина.

Фото з інстаграму Катерини:

До слова, в іншому своєму відео Катерина розповіла, що усім, хто обирає жити на Алясці, місцева влада платить дивіденди.

Зауважимо, що це річна виплата, яка надходить з прибутків від продажу нафти.