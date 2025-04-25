Одна з країн ЄС планує урізати виплати українцям – все через "біженський туризм"

Австрія б'є на сполох у зв'язку зі збільшенням кількості великих сімей із Закарпаття – регіону, який не є зоною бойових дій. Урядовці висловили підозри щодо можливого шахрайства при отриманні соціальної допомоги.

Влада країни планує розв'язати це питання посиленням обмежень на виплати біженцям. Про це пише 24 Канал із посиланням на Kosmo.

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В Австрії хочуть обмежити виплати біженцям

Шукачі притулку із Закарпаття стикаються з мовним бар'єром, оскільки багато з них не володіють українською або російською мовами й часто не мають базових навичок грамотності. Така ситуація викликає занепокоєння щодо можливих випадків шахрайства, пов'язаних з програмами соціальної допомоги.

Наплив шукачів притулку створює організаційні проблеми, особливо для шкіл, дитячих садків і громад у Зальцбурзі. Близько 90% заяв про надання притулку в регіоні зараз надходять від цих груп людей,

– йдеться у повідомленні.

Австрія відчуває значний фінансовий вплив через свою державну програму допомоги на дітей, яка варіюється від 180 до 250 євро залежно від віку дитини та додаткових виплат по догляду за дитиною.

На відміну від допомоги, що надається іншим шукачам притулку, українські біженці користуються широкою державною підтримкою, яка включає не лише базову допомогу, але й житлові субсидії та сімейні виплати. Станом на сьогодні в Австрії проживає близько 90 000 українських біженців.

Як борються з "біженським туризмом"

Антон Хольцер, координатор з питань надання притулку в Зальцбурзі та колишній командир рятувальників Червоного Хреста, заявив про випадки так званого біженського туризму. Сім'ї, які раніше залежали від соціальної допомоги в таких країнах, як Франція та Іспанія, переїжджають до Австрії. Ця міграція, ймовірно, зумовлена більш привабливими можливостями фінансової підтримки.

Новопризначений міністр у справах сім'ї Клаудія Плакольм оголосила про створення робочої групи, метою якої є запобігання зловживанню сімейними виплатами. В межах нової політики тривалість отримання сімейної допомоги та допомоги по догляду за дитиною буде скорочено з 1 року до 6 місяців.

Крім того, після 31 жовтня спеціалізований підрозділ розробить суворіші критерії, щоб зменшити привабливість для шукачів притулку, які зацікавлені саме у виплатах.

Тим часом у Нідерландах позбавили захисту деяких біженців.