Відмовив – чекай покарання: популярна країна ЄС запроваджує обов'язкові роботи для біженців

Федеральна земля Бургенланд в Австрії оголосила, що з 1 липня 2025 року запровадить обов'язкову роботу для біженців. Згідно з новою політикою, вони будуть зобов'язані брати участь у громадських роботах.

При цьому відмова від участі без поважної причини несе за собою серйозні наслідки. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bild.

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Австрія запроваджує обов'язкові роботи для біженців

Одержувачі притулку в Бургенланді тепер зобов'язані брати участь у робочих програмах, які включають такі завдання, як:

догляд за парками,

допомога в будинках для людей похилого віку,

прибирання.

За це біженці отримуватимуть 1,6 євро на годину. Це майже в десять разів нижче, ніж середня погодинна заробітна плата по країні.

Той, хто постійно отримує підтримку від держави, має також брати на себе відповідальність і віддавати щось суспільству,

– заявила міністерка соцполітики Бургенланда Даніела Вінклер.

У своїй заяві вона підкреслила, що особи, які двічі відмовляються брати участь у дорученій роботі без поважних на те підстав, зіткнуться зі скороченням допомоги.

Так, біженці ризикують втратити базову підтримку – просте спальне місце замість повноцінної квартири, відсутність медичного страхування, доступ до мінімального харчування та базове лікування.

Зауважимо, приблизно 90 000 українських біженців наразі проживають в Австрії.