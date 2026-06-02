Їдуть туди все менше: кількість біженців в популярній країні Європи різко падає

Європа приймає чимало біженців – і одна країна протягом тривалого часу залишалася неймовірно популярною для них через гарні виплати, стабільну економіку та соціальне забезпечення. Втім, останнім часом мігрантів там все менше.

2025 року до Німеччини переїхали приблизно 1,48 мільйона людей – а це аж на 13% менше, ніж за рік до того, пише DW. Але зменшується і кількість людей, що їдуть з країни. Втім, тут падіння не таке різке – всього на 2%.

Чому до Німеччини їде менше біженців?

Чиста міграція, тобто різниця між імміграцією та еміграцією, у Німеччині в 2025 становила приблизно 235 тисяч людей – а це аж на 45% менше, ніж 2024 року. Одна з причин такого різкого скорочення – це зменшення кількості мігрантів з основних напрямків, де люди шукають притулку.

Наприклад, міграція з Сирії скоротилася на 67%, а з Афганістану – на 41%. Менший приплив людей зафіксували і з України – потік біженців зменшився на 21%. При цьому, що цікаво, не такі зацікавлені у переїзді до Німеччини і громадяни інших країн ЄС – а німці все частіше емігрують до Австрії, Іспанії та Швейцарії.



До Німеччини 2025 року їхало менше українців

У Німеччині зростає внутрішня міграція

А ось в межах країни зафіксували приблизно 996 тисяч переміщень між федеральними землями. Тільки 2025 року Берлін втратив 12 тисяч мешканців, а ось у Бранденбурзі з'явилося 9 тисяч нових людей.

До слова, саме у Німеччині українці складають значну частину робочої сили. І нові дані Єврокомісії показують, що через старіння нації українські працівники в країні стали майже незамінними. Особливо їх цінують у:

промисловості,

медичному секторі,

в логістиці та складах.

Наразі тимчасовий захист у Німеччині мають приблизно 1,18 мільйона українців.