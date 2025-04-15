Біженців менше, депортацій більше: Німеччина готує жорстокі зміни

Німеччина робить значні кроки для обмеження притоку біженців. Планує скоротити щорічну кількість заявок на отримання притулку до 100 000.

У рамках значної зміни політики влада оголосила про плани масової депортації та призупинення програми возз'єднання сімей. Про це пише 24 Канал із посиланням на Zeit Online.

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Що зміниться для біженців у Німеччині

Фрідріх Мерц, майбутній канцлер Німеччини, запропонував значно скоротити кількість нових заяв про надання притулку, виступаючи за те, щоб їх було менш як 100 000 на рік.

Це не повинно бути шестизначне число,

– наголосив політик.

Мерц підтвердив, що новий уряд має намір посилити депортацію і призупинити зусилля з возз'єднання сімей, відповідно до положень, викладених у коаліційній угоді. Крім того, висловив готовність "примусово відмовляти" у наданні притулку на кордоні.

Політик підтвердив, що наразі ведуться переговори з сусідніми країнами, в тому числі з Австрією, з цього приводу.

До слова, днями Німеччина скасувала можливість громадянства за 3 роки.