Скільки українських біженців влаштувалися на роботу у Норвегії

Станом на цю мить Норвегія прийняла близько 93 000 українських біженців. Майже всі дорослі беруть участь у спеціальній вступній програмі.

Українські біженці розселені по всій країні – від великих міст до невеликих муніципалітетів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Ukraine Pulse.

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Скільки українців знайшли роботу в Норвегії

Міністерка праці Тоньє Бренна під час пресконференції розповіла, що 30% переселенців із 93 000 вже знайшли роботу.

Крім цього, більшість дорослих українців беруть участь у спеціальній вступній програмі, яка допомагає їм адаптуватися та влитися в суспільство.

Чим довше українці перебувають у Норвегії, тим більша ймовірність їх інтеграції на ринок праці. За минулий рік показники працевлаштування подвоїлися,

– сказала Тоньє Бренна.

Що відомо про вступну програму в Норвегії для біженців

Вона зосереджена на головних аспектах інтеграції, зокрема на вивченні норвезької мови та опануванні культурних особливостей.

Крім цього, учасникам програми допомагають підготуватися до роботи та сформувати навички самостійного життя.

Міністерка праці зауважила, що політика норвезького уряду спрямована на те, щоб біженці могли забезпечувати себе самостійно, отримувати гідну зарплату, мати соціальні зв'язки та відчувати безпеку далеко від війни.

Водночас зауважимо, що на початку 2025 року Норвегія розширила "список безпечних областей України". Жителі цих регіонів не мають права на колективний захист, і їхні заяви розглядають в індивідуальному порядку.