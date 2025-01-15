Мешканці цих територій більше не матимуть права на колективний захист у Норвегії. Про це повідомив норвезький Директорат у справах іноземців (UDI), пише 24 Канал.

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Норвегія розширила перелік безпечних областей в Україні

Згідно з рішенням норвезького UDI, допомога в наданні тимчасового захисту тепер більше не поширюватиметься на жителів таких областей:

Черкаська,

Чернівецька,

Івано-Франківська,

Хмельницька,

Кіровоградська,

Київська (тільки область, не місто),

Львівська,

Полтавська,

Рівненська,

Тернопільська,

Вінницька,

Волинська,

Закарпатська,

Житомирська.

На сайті Директорату повідомляється, що ці регіони були визначені як безпечні через їхній повний контроль українською владою. У звіті підкреслюється, що вплив Росії та проросійських груп на цих територіях залишається мінімальним.

Що робити українцям

У Норвегії заяви осіб, які шукають захисту і проживають у "безпечній" зоні, розглядатимуться в індивідуальному порядку. Влада пояснила, що стандарти індивідуального захисту є значно суворішими порівняно зі стандартами колективного захисту.

Комісія оцінюватиме здатність української влади надати захист людині. Також оцінять, чи вважаються певні регіони України безпечними та придатними для проживання осіб, незалежно від їхнього попереднього проживання на цих територіях.

Зміна стосується лише тих, хто звернувся за захистом із 28 вересня 2024 року та не отримав відповіді на свою заяву до 13 січня. Вона також стосується тих, хто звернеться за захистом після 13 січня 2025 року.

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