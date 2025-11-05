Новий тренд: все більше біженців з України знаходять роботу в Німеччині
- За результатами дослідження, частка працевлаштованих українських біженців у Німеччині зросла з 16% у 2022 році до 51% за три роки.
- Рівень задоволеності роботою серед українських біженців зріс з 87% у 2023 році до 94% у 2025 році.
Усе більше біженців з України у Німеччині працюють. За останні три роки частка працевлаштованих українців працездатного віку у країні збільшилася більш ніж утричі.
Станом на зараз понад 50% українських біженців у Німеччині мають роботу. Про це пише 24 Канал з посиланням на Deutsche Welle.
Яка ситуація з працевлаштуванням українців?
Відповідно до результатів дослідження німецького Федерального інституту демографічних досліджень (BiB), якщо влітку 2022 року частка працевлаштованих українських біженців у Німеччині складала 16%, то через три роки – 51%. Андреас Етте, який керував дослідженням, підкреслив, що багатьом українкам і українцям вдалося знайти роботу після проходження інтеграційних та мовних курсів.
Від 2022 року дослідники кожні пів року опитували обраних для участі в дослідженні біженців з України. А 2024 року до участі в опитуванні залучили й тих, хто знайшов у Німеччині прихисток на більш пізньому етапі війни Росії проти України.
Чи задоволені українці роботою у Німеччині?
У Німеччині фіксують не лише зростання рівня працевлаштування серед українських біженців, а й підвищення їхньої задоволеності роботою. За даними дослідження, частка респондентів віком від 20 до 50 років, які оцінюють свою роботу як "задовільну" або "дуже задовільну", зросла з 87% у 2023 році до 94% цього року.
Українці, які прибули до Німеччини після початку повномасштабного вторгнення, залишаються однією з найкваліфікованіших груп порівняно з німецьким населенням. Водночас автори дослідження зазначають, що саме під час першої хвилі евакуації до Німеччини приїхали найбільш висококваліфіковані спеціалісти. Згодом середній рівень освіти новоприбулих почав знижуватися, а значна частина українців із найвищою кваліфікацією за останні роки вже залишила Німеччину.
Українські біженці у Німеччині: що відомо?
У Німеччині різко побільшало українців. Причиною називають скасування заборони на виїзд для українських чоловіків віком від 18 до 22 років.
Більшість жителів Німеччини проти виплат українським біженцям. Зокрема, 66% німців висловилися проти виплат біженцям з України. Водночас 62% німців вважає, що українські чоловіки призовного віку, які живуть у Німеччині, повинні повернутися в Україну.
У Берліні закривають найбільший притулок для біженців. Однак його не закриють миттєво. Далі його планують переобладнати на звичайний центр для прибуття біженців до середини 2026 року. Замість великих наметів тут мають встановити житлові контейнери. Центр буде розрахований на розміщення до 2600 людей. Влада Берліна планує використовувати його щонайменше до 2031 року.