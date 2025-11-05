Новий тренд: все більше біженців з України знаходять роботу в Німеччині

Усе більше біженців з України у Німеччині працюють. За останні три роки частка працевлаштованих українців працездатного віку у країні збільшилася більш ніж утричі.

Станом на зараз понад 50% українських біженців у Німеччині мають роботу. Про це пише 24 Канал з посиланням на Deutsche Welle.

Яка ситуація з працевлаштуванням українців?

Відповідно до результатів дослідження німецького Федерального інституту демографічних досліджень (BiB), якщо влітку 2022 року частка працевлаштованих українських біженців у Німеччині складала 16%, то через три роки – 51%. Андреас Етте, який керував дослідженням, підкреслив, що багатьом українкам і українцям вдалося знайти роботу після проходження інтеграційних та мовних курсів.

Від 2022 року дослідники кожні пів року опитували обраних для участі в дослідженні біженців з України. А 2024 року до участі в опитуванні залучили й тих, хто знайшов у Німеччині прихисток на більш пізньому етапі війни Росії проти України.

Чи задоволені українці роботою у Німеччині?

У Німеччині фіксують не лише зростання рівня працевлаштування серед українських біженців, а й підвищення їхньої задоволеності роботою. За даними дослідження, частка респондентів віком від 20 до 50 років, які оцінюють свою роботу як "задовільну" або "дуже задовільну", зросла з 87% у 2023 році до 94% цього року.

Українці, які прибули до Німеччини після початку повномасштабного вторгнення, залишаються однією з найкваліфікованіших груп порівняно з німецьким населенням. Водночас автори дослідження зазначають, що саме під час першої хвилі евакуації до Німеччини приїхали найбільш висококваліфіковані спеціалісти. Згодом середній рівень освіти новоприбулих почав знижуватися, а значна частина українців із найвищою кваліфікацією за останні роки вже залишила Німеччину.

