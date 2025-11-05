Новый тренд: все больше беженцев из Украины находят работу в Германии
- По результатам исследования, доля трудоустроенных украинских беженцев в Германии выросла с 16% в 2022 году до 51% за три года.
- Уровень удовлетворенности работой среди украинских беженцев вырос с 87% в 2023 году до 94% в 2025 году.
Все больше беженцев из Украины в Германии работают. За последние три года доля трудоустроенных украинцев трудоспособного возраста в стране увеличилась более чем втрое.
По состоянию на сейчас более 50% украинских беженцев в Германии имеют работу. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle.
Какая ситуация с трудоустройством украинцев?
Согласно результатам исследования немецкого Федерального института демографических исследований (BiB), если летом 2022 года доля трудоустроенных украинских беженцев в Германии составляла 16%, то через три года – 51%. Андреас Этте, который руководил исследованием, подчеркнул, что многим украинкам и украинцам удалось найти работу после прохождения интеграционных и языковых курсов.
С 2022 года исследователи каждые полгода опрашивали выбранных для участия в исследовании беженцев из Украины. А в 2024 году к участию в опросе привлекли и тех, кто нашел в Германии приют на более позднем этапе войны России против Украины.
Довольны ли украинцы работой в Германии?
В Германии фиксируют не только рост уровня трудоустройства среди украинских беженцев, но и повышение их удовлетворенности работой. По данным исследования, доля респондентов в возрасте от 20 до 50 лет, которые оценивают свою работу как "удовлетворительную" или "очень удовлетворительную", выросла с 87% в 2023 году до 94% в этом году.
Украинцы, прибывшие в Германию после начала полномасштабного вторжения, остаются одной из самых квалифицированных групп по сравнению с немецким населением. В то же время авторы исследования отмечают, что именно во время первой волны эвакуации в Германию приехали наиболее высококвалифицированные специалисты. Впоследствии средний уровень образования новоприбывших начал снижаться, а значительная часть украинцев с высокой квалификацией за последние годы уже покинула Германию.
Украинские беженцы в Германии: что известно?
В Германии резко увеличилось количество украинцев. Причиной называют отмену запрета на выезд для украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.
Большинство жителей Германии против выплат украинским беженцам. В частности, 66% немцев высказались против выплат беженцам из Украины. В то же время 62% немцев считает, что украинские мужчины призывного возраста, которые живут в Германии, должны вернуться в Украину.
В Берлине закрывают крупнейший приют для беженцев. Однако его не закроют мгновенно. Далее его планируют переоборудовать в обычный центр для прибытия беженцев до середины 2026 года. Вместо больших палаток здесь должны установить жилые контейнеры. Центр будет рассчитан на размещение до 2600 человек. Власти Берлина планируют использовать его как минимум до 2031 года.