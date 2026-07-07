Не вийде відкрити рахунок та знайти роботу: ось який документ потрібний українцям в Європі
Чимало українців через війну виїздять за кордон, і Нідерланди є популярним вибором для біженців через стабільну економіку та гарні виплати. Втім, українцям нагадують, що там одразу ж потрібно оформити один важливий документ.
Українцям, що виїхали до Нідерландів, практично одразу ж потрібно отримати персональний номер BSN – Burgerservicenummer, нагадують в Ukraine Pulse. Без нього не вдасться ні відкрити рахунок в місцевому банку, ні отримати медичну допомогу.
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Як оформити BSN?
BSN, або ж Burgerservicenummer – це унікальний номер, що українці отримують після реєстрації у нідерландській системі обліку населення. Це не пластикова картка чи посвідчення особи, а тільки винятково цифровий ідентифікатор.
Цей номер потрібний під час звернення практично до будь-якої установи в країні. Він потрібний для того, щоб:
- відкрити рахунок у місцевому банку;
- оформити медичне страхування, без якого не вдасться відвідувати лікарів та повноцінно лікуватися;
- влаштуватися на офіційну роботу;
- звітувати перед податковою;
- користуватися державними онлайн-сервісами.
Отримати номер BSN нескладно – потрібно зареєструватися у муніципалітеті за місцем проживання. А в багатьох містах Нідерландів для українців, що отримують тимчасовий захист, і взагалі діють спеціальні муніципальні служби, або ж реєстраційні центри.
Але перед візитом слід підготувати кілька документів:
- закордонний паспорт чи інший документ, що підтверджує особу;
- документ про оренду житла чи проживання;
- свідоцтва про народження дітей, якщо вони також проживають в Нідерландах.
BSN, як правило, створюють і видають на місці, або ж можуть надіслати протягом кількох робочих днів.
Відразу ж після цього з'являється можливість створити й DigiD – цифровий ключ до авторизації у державних онлайн-сервісах. Він дозволить перевіряти статус медичного страхування, користуватися різними державними електронними послугами та надсилати звіти до податкової.