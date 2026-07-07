Украинцам, выехавшим в Нидерланды, практически сразу же необходимо получить персональный номер BSN – Burgerservicenummer, напоминают в Ukraine Pulse. Без него не удастся ни открыть счет в местном банке, ни получить медицинскую помощь.
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Как оформить BSN?
BSN, или Burgerservicenummer, – это уникальный номер, который украинцы получают после регистрации в нидерландской системе учета населения. Это не пластиковая карточка или удостоверение личности, а исключительно цифровой идентификатор.
Этот номер необходим при обращении практически в любую организацию в стране. Он нужен для того, чтобы:Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
- открыть счет в местном банке;
- оформить медицинскую страховку, без которой невозможно посещать врачей и полноценно лечиться;
- устроиться на официальную работу;
- отчитываться перед налоговой;
- пользоваться государственными онлайн-сервисами.
Получить номер BSN несложно – нужно зарегистрироваться в муниципалитете по месту жительства. А во многих городах Нидерландов для украинцев, получающих временную защиту, вообще действуют специальные муниципальные службы или регистрационные центры.
Но перед визитом следует подготовить несколько документов:
- заграничный паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- документ об аренде жилья или проживании;
- свидетельства о рождении детей, если они также проживают в Нидерландах.
BSN, как правило, создают и выдают на месте, либо могут выслать в течение нескольких рабочих дней.
Сразу же после этого появляется возможность создать и DigiD – цифровой ключ для авторизации в государственных онлайн-сервисах. Он позволит проверять статус медицинского страхования, пользоваться различными государственными электронными услугами и отправлять отчеты в налоговую.