Украинцам, выехавшим в Нидерланды, практически сразу же необходимо получить персональный номер BSN – Burgerservicenummer, напоминают в Ukraine Pulse. Без него не удастся ни открыть счет в местном банке, ни получить медицинскую помощь.

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Как оформить BSN?

BSN, или Burgerservicenummer, – это уникальный номер, который украинцы получают после регистрации в нидерландской системе учета населения. Это не пластиковая карточка или удостоверение личности, а исключительно цифровой идентификатор.

Этот номер необходим при обращении практически в любую организацию в стране. Он нужен для того, чтобы:

открыть счет в местном банке;

оформить медицинскую страховку, без которой невозможно посещать врачей и полноценно лечиться;

устроиться на официальную работу;

отчитываться перед налоговой;

пользоваться государственными онлайн-сервисами.

Получить номер BSN несложно – нужно зарегистрироваться в муниципалитете по месту жительства. А во многих городах Нидерландов для украинцев, получающих временную защиту, вообще действуют специальные муниципальные службы или регистрационные центры.

Но перед визитом следует подготовить несколько документов:

заграничный паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

документ об аренде жилья или проживании;

свидетельства о рождении детей, если они также проживают в Нидерландах.

BSN, как правило, создают и выдают на месте, либо могут выслать в течение нескольких рабочих дней.

Сразу же после этого появляется возможность создать и DigiD – цифровой ключ для авторизации в государственных онлайн-сервисах. Он позволит проверять статус медицинского страхования, пользоваться различными государственными электронными услугами и отправлять отчеты в налоговую.