Українцям, що виїхали до Нідерландів, практично одразу ж потрібно отримати персональний номер BSN – Burgerservicenummer, нагадують в Ukraine Pulse. Без нього не вдасться ні відкрити рахунок в місцевому банку, ні отримати медичну допомогу.

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Як оформити BSN?

BSN, або ж Burgerservicenummer – це унікальний номер, що українці отримують після реєстрації у нідерландській системі обліку населення. Це не пластикова картка чи посвідчення особи, а тільки винятково цифровий ідентифікатор.

Цей номер потрібний під час звернення практично до будь-якої установи в країні. Він потрібний для того, щоб:

відкрити рахунок у місцевому банку;

оформити медичне страхування, без якого не вдасться відвідувати лікарів та повноцінно лікуватися;

влаштуватися на офіційну роботу;

звітувати перед податковою;

користуватися державними онлайн-сервісами.

Отримати номер BSN нескладно – потрібно зареєструватися у муніципалітеті за місцем проживання. А в багатьох містах Нідерландів для українців, що отримують тимчасовий захист, і взагалі діють спеціальні муніципальні служби, або ж реєстраційні центри.

Але перед візитом слід підготувати кілька документів:

закордонний паспорт чи інший документ, що підтверджує особу;

документ про оренду житла чи проживання;

свідоцтва про народження дітей, якщо вони також проживають в Нідерландах.

BSN, як правило, створюють і видають на місці, або ж можуть надіслати протягом кількох робочих днів.

Відразу ж після цього з'являється можливість створити й DigiD – цифровий ключ до авторизації у державних онлайн-сервісах. Він дозволить перевіряти статус медичного страхування, користуватися різними державними електронними послугами та надсилати звіти до податкової.