Щоб не образити офіціантів: ось у яких країнах Європи можна і не варто залишати чайові
Подорож до Європи – це неймовірний спосіб провести свою відпустку, та перед тим, як сідати на літак чи в автобус, слід переконатися, що ви знаєте відповідні правила етикету.
Жодна гарна відпустка не обійдеться без кількох походів до ресторанів, і не всі знають, чи потрібно у Європі залишати чайові, пише Travel+Leisure. Чіткої відповіді на це запитання немає – адже вона відрізнятиметься у кожній країні.
Скільки чайових залишати в різних країнах Європи?
Італія
В цій країні від вас очікуватимуть, ймовірно, найбільших чайових – близько 10 – 15%. Втім, перед тим, як залишити їх, слід перевірити, чи плата за обслуговування вже не включена у чек – вона називається servizio.
У готелях прийнятним буде заплатити 1 – 2 євро за допомогу з багажем.
Франція
У цій країні плата за обслуговування найчастіше вже включена у чайові, але якщо ні – тоді можна залишити чайові в розмірі 5 – 10%. Загалом заведено залишати чайові за чудове обслуговування, пише The Washington Post.
У Франції слід залишати трохи чайових / Фото Pexels
Греція
Оплата за обслуговування включена у чек, але чайові в розмірі 10 – 15% від чека вважатимуться досить щедрими. Залишати чайові в таксі не потрібно, але можна округлити суму чи залишити решту.
Ірландія
Як і в багатьох інших країнах Європи, в Ірландії слід додати до вартості їжі 10 – 15%, якщо в чеку не вказано плату за обслуговування. У готелях заведено залишати 2 – 3 євро на ніч за послуги з прибирання.
Ісландія, Данія, Норвегія та Швеція
Тут ситуація з чайовими дещо інша, ніж у решті країн Європи – офіціанти їх не очікують. Більшість ресторанів включають обслуговування у рахунок, і щонайбільше, що можете зробити – це округлити суму чи залишити решту.
Працівники у готелях та водії таксі, а також екскурсоводи не очікують чайових.
Що ще слід знати туристам перед поїздкою до Європи?
