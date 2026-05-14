Чехія змінює умови для біженців: до чого готуватися українцям

Чехія готує масштабні зміни для українських біженців. Влада планує переглянути правила соціальної допомоги, посилити контроль за проживанням і працевлаштуванням, а також запровадити нові вимоги для автомобілів з українськими номерами.

Як повідомляє Czechia Online, пакет нововведень чеський уряд планує остаточно затвердити до кінця травня 2026 року.

Що готує Чехія для українських біженців?

За словами прем'єр-міністра Чехії Анджея Бабіша, головна ідея змін полягає в тому, щоб українці більше не мали окремих умов підтримки порівняно з громадянами країни. Однією з найважливіших змін може стати новий підхід до соціальних виплат.

Уряд Чехії планує, щоб українські біженці отримували допомогу за тими ж правилами, які діють для громадян Чехії. Це означає, що частину спеціальних програм підтримки та окремих фінансових пільг можуть скасувати. Йдеться насамперед про людей із тимчасовим захистом, які після початку повномасштабної війни отримали право на спрощений доступ до житла, виплат та медичних послуг.

Ще одна важлива новація стосується українських автомобілів у Чехії. Влада планує зробити обов'язковим технічний огляд для машин з українською реєстрацією. Власники таких авто повинні будуть підтверджувати справність транспортного засобу, щоб мати право користуватися ним на дорогах країни.



Влада Чехії хоче зробити обов'язковим технічний огляд для машин з українською реєстрацією / Фото Unsplash

Очікується, що перевірки стосуватимуться:

технічного стану автомобіля;

відповідності екологічним нормам;

безпеки експлуатації.

У Чехії пояснюють, що такі правила мають діяти однаково для всіх водіїв, незалежно від країни реєстрації автомобіля.

Що ще зміниться?

Крім змін у виплатах та правилах для авто, чеська влада хоче активніше перевіряти умови проживання українських біженців та їх працевлаштування. Особливу увагу планують приділяти:

наявності медичного страхування;

легальності роботи;

умовам проживання;

боротьбі з тіньовою зайнятістю.

Інспектори зможуть частіше проводити перевірки роботодавців та місць проживання людей із тимчасовим захистом.

Коли можуть запрацювати нові правила?

Як пише Reuters, уряд Чехії хоче завершити погодження всіх змін уже до кінця травня 2026 року. Після остаточного затвердження нові правила можуть почати діяти найближчим часом. Наразі офіційний текст усіх змін ще не оприлюднений, однак тема вже викликала активне обговорення серед українців у Чехії, де зараз проживають сотні тисяч громадян України.

Що варто знати українським біженцям?

Раніше ми писали, що деякі країни ЄС поступово переглядають умови перебування українських біженців та змінюють правила соціальної підтримки. Зокрема, уряди посилюють контроль за:

виплатами,

працевлаштуванням,

легальністю проживання українців за кордоном.

До прикладу, у Німеччині влада посилила контроль за соціальними виплатами та працевлаштуванням українців, а в Ірландії планують скасувати програму безкоштовного розміщення українських біженців у готелях, що вплине на близько 16 тисяч людей.