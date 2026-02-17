Чехія готує несподіваний удар по українцях: що зміниться для біженців уже скоро

У Чехії назріває новий політичний конфлікт навколо майбутнього українських біженців. Партія SPD на чолі зі спікером Палати депутатів Томіо Окамурою виступила проти спрощених правил для українців, які прагнуть залишитися в країні на довший термін.

Як повідомляє Ceske Noviny, політик заявив про намір заблокувати урядову ініціативу, що мала б полегшити перехід українців зі статусу тимчасового захисту до довгострокового проживання вже цього року.

Таким чином, українські родини, які планують будувати життя в Чехії, можуть зіткнутися з новими бюрократичними бар'єрами.

Що пропонує влада?

Чеське Міністерство внутрішніх справ розробило проєкт постанови, який мав би зробити процедуру довгострокового проживання для українців більш доступною. Однак партія SPD наполягає: жодних винятків бути не повинно.

Необхідно, щоб усі іноземці відповідали стандартним умовам. Ніхто не має отримувати спрощених правил,

– заявив Томіо Окамура.

Політична сила наголошує, що українці повинні проходити ті ж процедури, що й мігранти з будь-яких інших країн.

Що відомо про посилення міграційного законодавства у Чехії?

За словами Окамури, урядова коаліція вже працює над загальним посиленням міграційних правил. Очікується, що Міністерство внутрішніх справ підготує новий суворіший закон про перебування іноземців до травня 2026 року. Це означає, що правила легалізації можуть змінитися не лише для українців, а й для всіх мігрантів у країні.

Які умови діють зараз?

Наразі українці можуть претендувати на спеціальний дозвіл довгострокового проживання лише за виконання досить жорстких критеріїв:

перебування в Чехії не менше двох років у статусі тимчасового захисту,

офіційний дохід понад 440 тисяч крон на рік (приблизно 17,4 тисячі євро).

Громадські організації вже критикували ці вимоги, називаючи їх недосяжними для більшості біженців.

Цікаво! Як пише Укрінформ, станом на кінець 2025 року тимчасовий захист у Чехії мали 393 056 українців (це близько 3,6% населення країни). Заявки на довгострокове проживання подали близько 80 тисяч осіб дозвіл отримали лише понад 16 тисяч. Цифри свідчать, що навіть чинна система вже працює як фільтр, а політичне загострення може зробити її ще жорсткішою.



Українські біженці у Чехії можуть зіткнутися з новими бюрократичними бар'єрами / Фото Unsplash

Що це означає для українців?

Тимчасовий захист у Чехії поки що гарантує доступ до:

медицини;

освіти;

працевлаштування;

соціальних послуг.

Однак питання довгострокового майбутнього залишається відкритим – через політичні суперечки та можливе посилення міграційних правил.

Раніше ми писали, що у червні 2025 року ЄС офіційно погодив продовження тимчасового захисту для українців до 4 березня 2027 року, що дає право легально перебувати в країнах Євросоюзу під час війни. Але дедалі більше держав, включно з Чехією, вже обговорюють, що буде після завершення цього режиму.