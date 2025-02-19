"Не отримає жоден": Чехія відзначилась жорсткою заявою щодо тимчасового захисту українців

У разі припинення вогню або завершення військових дій в Україні українці у Чехії більше не матимуть права на тимчасовий захист. Чеський уряд виступає за комплексний загальноєвропейський підхід до питання щодо біженців.

Як тільки буде офіційно оголошено про припинення вогню або завершення війни, Чехія не надасть тимчасовий захист жодному новому українському біженцю. Про це міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан сказав у коментарі Novinky.cz, передає 24 Канал.

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Чехія скасує тимчасовий захист для українців після закінчення війни

У своїй заяві міністр підкреслив важливість запобігання другій хвилі біженців, наголосивши на занепокоєності тим, що приплив людей, особливо чоловіків, які прагнуть возз'єднатися з сім'ями, що вже проживають у Чехії, може відбутися в мирний час.

Він зазначив, що ці особи будуть зобов'язані подати заяву на отримання дозволу на проживання, подібно до протоколів, що діють для усіх інших іноземців.

Як би не закінчилася війна, ніхто не зможе сюди приїхати після її закінчення в межах інституту тимчасового захисту... Тимчасовий захист для українських біженців у Чехії закінчиться вже наступного дня,

– зазначив Ракушан.

При цьому додав, що цим особам все ще буде дозволено залишатися в країні протягом визначеного періоду, який може тривати до одного року або півтора.

Але в цей період громадяни України будуть зобов'язані дотримуватися стандартних правил перебування, що застосовуються до інших іноземних громадян. Як наслідок, вони не матимуть можливості подати заяву на отримання посвідки на тимчасове проживання або політичного притулку, чим поки можуть скористатися, зокрема, люди з окупованих територій.

Таке рішення має бути на рівні всього ЄС

Чеська Республіка активно розробляє низку сценаріїв на випадок припинення вогню в Україні. Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан оголосив, що чеський уряд у співпраці з Польщею готує відповідні документи, й планує завершити їх в найближчі місяці.

Міністр заявив, що рішення має бути прийняте колективно на рівні Європейського Союзу. Прага сподівається побачити попередню версію пропозиції під час головування Польщі в Раді ЄС, яке очікується до кінця червня.

Урядовець також наголосив на важливості створення центрів для українських біженців у країнах ЄС для полегшення їхнього повернення в Україну. Зокрема, зазначив, що обговорення цієї ініціативи вже відбулися в Німеччині, Польщі та Австрії. Планується створення подібного центру і в Чехії.

Зауважимо, за даними ООН, станом на 31 грудня 2024 року Чехія прийняла близько 390 000 утікачів від війни в Україні.