В аеропорту Іспанії утворюються довжелезні черги на посадку до рейсів Ryanair. Днями в одній з таких черг виникла справжня бійка.

Користувачка Kimberley опублікував у тіктоці відео, продемонструвавши "божевільну" ситуацію в аеропорту Барселони. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

Дивіться також Wizz Air запускає нові рейси з Польщі й не тільки: деталі напрямків

Що спричинило бійку в аеропорту Барселони?

Стійки здачі багажу Ryanair відкриваються за дві години до часу вильоту та закриваються за 40 хвилин до часу вильоту. Тож у пасажирів є дуже мало часу, щоб здати валізи.

Кімберлі пояснила, що через це утворюються величезні черги. Адже за цей невеликий проміжок ще потрібно пройти паспортний контроль.

За цей місяць вже є багато випадків, коли через цю проблему люди не встигали на літак.

Люди почали битися. Це не смішно, але я можу зараз з цього посміятися, бо нам таки вдалося встигнути на рейс <…>. Були люди, які намагалися прорватися та перетнути чергу. ,

– розповіла вона

Черги в аеропорту Барселони: дивіться відео

Кімберлі описала своє випробування як "найстресовішу подорож у своєму житті".

Нагадаємо, що на початку липня пасажири також побилися в черзі в аеропорту Мадрида.