Черги з аеропорту тягнуться на вулицю: люди щосили намагаються покинути Дубай

В аеропорту Дубая утворюються неймовірно довгі черги, що тягнуться на вулицю, адже іноземці намагаються якомога швидше покинути Об'єднані Арабські Емірати.

Зовсім нещодавно авіакомпанії Etihad та Emirates підтвердили, що протягом наступних кількох днів відбудеться обмежена кількість рейсів з Абу-Дабі та Дубая – і перед аеропортом останнього вже зібралися довжелезні черги, пише BBC.

Що відомо про рейси з Дубая?

Компанія Emirates вже заявила, що працює над відновленням повноцінної роботи мережі після того, як повітряний простір регіону частково відкриті. Попереднього ж тижня тисячі рейсів на Близькому Сході довелося скасувати, через що чимало людей застрягли в ОАЕ під час відпочинку. Сталося це після американо-ізраїльських ударів по Ірану та ударів з боку Ірану по всьому регіону.

Тим часом авіакомпанія Etihad планує виконувати обмежену кількість рейсів з Абу-Дабі – і рішення, з повідомлення компанії, ухвалили після "всебічної оцінки безпеки". Ці нові рейси літатимуть до лондонського аеропорту Хітроу, а також до Барселони, Брюсселя, Дубліна, Риму, Парижу та Мілану.

Пасажири з попереднім бронюванням матимуть пріоритет, хоча квитки вже можна придбати на сайті компанії. І попри те, що авіакомпанії застерігають туристів від необхідності приходити до аеропорту, поки з ними не зв'яжуться відповідні представники, в аеропорту Дубая вже утворилася довжелезна черга з людей, що прагнуть виїхати з країни.

В аеропорту Дубая черга виходить на вулицю: дивіться відео

