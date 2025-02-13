"Криваві води" червоного кольору залили острів в Ірані: відео з місця події

Іранський острів Ормуз залило червоними водами після сильних дощів. Насправді це природне явище, однак виглядає воно доволі лячно.

Фото та відео з острова вже розлетілися мережею, однак "криваві води" трапляються там доволі часто. Пише 24 Канал із посиланням на Geo News.

Дивіться також Водний канал в Аргентині став криваво-червоним: моторошні кадри

Що відомо про червоні води в Ірані

Неймовірне явище спостерігають на пляжі острова Ормуз. На кадрах можна побачити, що вода на вершині місцевої гори набула яскраво-червоного кольору. Вона стікає до берега та впадає у море, через що пляж також набув "кривавого" кольору.

Червоний пляж на острові Ормуз: дивіться відео

Чому так відбувається Річ у тім, що у ґрунті гори багато червоного оксиду. Коли дощі змивають мінерал на берег та у воду, то вони стають червоними. Через такі кольори пляж на острові Ормуз називають "кривавим".

Зазначимо, що острів Ормуз сам по собі невеликий – приблизно 8 на 7 кілометрів. Ґрунт там скелястий і просочений сіллю, також там немає прісної води та рослинності.

Туди часто приїжджають любителі пляжного відпочинку, дайвінгу та унікальних "марсіанських" краєвидів.