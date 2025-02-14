"Західні цінності": чому у Білорусі забороняють святкувати День закоханих

День святого Валентина у Білорусі почали відмічати після розпаду СРСР. Однак валентинки, квіти та заходи на 14 лютого не подобаються владі.

Офіційно це свято не заборонене у Білорусі, проте в останні роки влада країни намагається його скасувати. Про це пише 24 Канал.

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Чому Лукашенко намагається скасувати День святого Валентина

З року в рік у школах та інших навчальних закладах Білорусі забороняють офіційні заходи до Дня закоханих.

Зокрема у 2023 році, коли студентам Білоруського державного університету вперше заборонили проводити заходи до Дня святого Валентина, дирекція закладу пояснила це тим, що це свято є "західним" і не має стосунку до білоруської культури.

Подібні випадки були й в білоруських школах. Це щоразу пояснювали "збереженням білоруської культури" і прагненням відмовлятися від західного. Натомість громадянам намагаються прищепити святкування російського Дея сім'ї, кохання та вірності (8 липня).

Однак варто зазначити, що День закоханий – не єдине свято, яке намагається скасувати лукашенківський режим. Також в країні забороняють святкувати Гелловін.

А 2024 році влада заборонила використовувати новорічні західні символи, зокрема Санта-Клауса та англомовні новорічні пісні, такі як знаменита "Jingle Bells".