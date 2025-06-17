"Дуже ризикована справа": стюардеса пояснила, чому ніколи не слід мінятися місцями в літаку

Питання обміну місцями в літаках викликає суперечки серед пасажирів, оскільки багато хто вважає, що авіаперельоти подібні до їзди в автобусі. Незадоволені мандрівники часто намагаються домовитися про зміну місця, якщо їх не влаштовує призначене їм місце.

Але фахівці ставляться до цього питання значно обережніше. Так, американська стюардеса Ліанна Кой пояснила, чому ніколи не варто мінятися місцями в літаку, пише 24 Канал з посиланням на DailyMail.

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Стюардеса не радить мінятися місцями в літаку

Ліанна наголосила, що мінятися місцями не варто, якщо тільки це не є абсолютно необхідним. Вона зазвичай виступає проти пересаджування, але розповіла про власний досвід, коли її вмовила помінятися місцями інша пасажирка. Спойлер: вона швидко пошкодувала про своє рішення.

Стюардеса висловила занепокоєння щодо потенційних наслідків зміни місця. Вона зазначила, що якщо жінка, яка зайняла її місце, поводитиметься неналежним чином, наприклад, куритиме в туалеті, це може бути пов'язано з номером місця Ліани у квитку.

Крім того, якщо жінка б замовляла напої або закуски, ці рахунки помилково виставлялися б Ліанні, оскільки замовлення було б пов'язане з її місцем.

Чи думаю я, що ця жінка намагалася обманом виманити з мене гроші на картці? Ні. Але це те, про що варто знати. Я повністю вас підтримую, якщо ви не хочете мінятися місцями. Ви маєте право на те місце, яке ви обрали,

– зауважила Ліанна.

Стюардеса, яка працювала на цьому рейсі, підтвердила побоювання. Річ у тім, що пасажирка, яка зайняла закріплене за Ліанною місце, могла зробити замовлення, і рахунок виставлено було б власнику квитка, а не особі, яка фізично займала місце.

Мало хто знає: чому у стюардес завжди яскраво-червона помада.