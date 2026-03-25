"Я на вулиці одна": українка розповіла, чому в США люди не ходять пішки

Українка, що навчається на продюсерку у США, розповіла, що її дуже сильно дивує у місцевих містах. Виявляється, американці майже ніколи не ходять пішки.

Українка Яра живе у Лос-Анджелесі – і коли вона йде вулицями міста, часто на сотні метрів навколо немає жодного іншого пішохода, повідомляє yara_fostiak.

Що дивує українку у США?

Українська студентка, що переїхала до Лос-Анджелеса дуже швидко помітила, що в Америці люди майже ніколи не ходять пішки.

Дуже часто я на вулиці одна-єдина людина, що йде пішки,

– поділилася дівчина.

За її словами, основною причиною цього незвичного явища є те, що все розташовано досить далеко одне від одного, і тому набагато зручніше просто їздити на автомобілі. Громадський транспорт у США також непопулярний – доїхати ним у багато місць практично неможливо.

Українці натомість пощастило, адже її університет розташований у пішій доступності від оселі, тому їй вдається існувати в Америці без машини. Втім, у багатьох місцях на вулицях навіть немає тротуарів.

Особливо влітку, коли дуже жарко, я бачу людей, які дивляться на мене і не розуміють, чому я йду, а не їду,

– додала блогерка.

Що цікаво, у США лише 34% мешканців повідомили в опитуваннях, що ходять пішки до різних місць призначення – як-от до роботи, магазинів, музеїв тощо. А частка працівників у країні, що добираються на роботу пішки, й взагалі встановить 6,5%, пише Smart cities dive.

У багатьох містечках та навіть великих містах США ходьба як спосіб пересування не тільки незручна, але ще й небезпечна, а відтак практично неможлива. Тож мешканцям країни доводиться залишати прогулянки для парків, а ось пересуватися на автомобілях.

