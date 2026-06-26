Данія змінює правила для українців: частині чоловіків можуть скасувати дозвіл на проживання

Уряд Данії подав до парламенту законопроєкт, який передбачає зміну правил надання тимчасового захисту для окремих категорій громадян України. Документ може позбавити права на отримання або продовження дозволу на проживання українських чоловіків призовного віку, якщо вони не підтвердять звільнення від військової служби.

Як мовиться на офіційному сайті Імміграційної служби Данії, відповідний законопроєкт 25 червня представив міністр імміграції та інтеграції Данії Мортен Бедсков.

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Він передбачає внесення змін до спеціального закону, який регулює надання тимчасових дозволів на проживання для переміщених осіб з України.

Кого стосуватимуться нові правила?

У разі ухвалення документа зміни торкнуться українських чоловіків, на яких поширюються правила мобілізації. Наразі мовиться про громадян віком від 23 до 60 років. Згідно із законопроєктом, вони зможуть отримати дозвіл на проживання за спеціальною процедурою лише після надання документального підтвердження звільнення від військової служби.

Для українців молодших за 23 роки дозвіл на проживання видаватиметься лише до досягнення цього віку. Після 23 років продовжити його без відповідного підтвердження буде неможливо.



Данія може припинити надавати тимчасовий захист українським чоловікам призовного віку / Фото Unsplash

Що буде з уже виданими дозволами?

Нові правила планують застосовувати до заяв, поданих починаючи з 25 червня 2026 року. Якщо рішення щодо заяви було ухвалене до набрання законом чинності, її розглядатимуть за чинними на той момент нормами. Водночас Імміграційна служба Данії перевірятиме дозволи на проживання, видані особам, які подали заяви після 25 червня, але отримали документи ще до набуття законом чинності. У разі необхідності такі дозволи можуть бути анульовані, а заявників про це повідомлять окремо.

Важливо! Водночас зміни не торкнуться українців, які отримали посвідку на проживання за спеціальним законом і подали заяву до 25 червня 2026 року. Для них також не запроваджуватиметься обов'язок підтверджувати звільнення від військової служби під час продовження дозволу.

Що відомо про тимчасовий захист для українців?

Європейська комісія вже представила на розгляд Ради ЄС пропозицію продовжити термін дії Директиви про тимчасовий захист до 2028 року. Однак до продовження тимчасового захисту буде внесене одне уточнення – його не надаватимуть чоловікам призовного віку.