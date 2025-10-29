Ось 10 країн світу, де відпустка триває найдовше: одна з них пропонує 48 оплачуваних вихідних

Кожна країна має свої закони та правила щодо відпусток – і в деяких працівники щороку можуть розраховувати на дуже довгі оплачувані канікули.

В багатьох країнах світу щорічна оплачувана відпустка становить всього 20 – 25 днів, проте є чимало держав, де працівники можуть відпочивати довше, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

В яких країнах світу найдовші оплачувані відпустки?

Зараз все більше людей шукають баланс між роботою та особистим життям – і деякі країни допомагають підтримувати його якомога краще. І очолює перелік країн з довгими відпустками Франція, де робітники мають право майже на 10 тижнів щорічного відпочинку.

До списку потрапили й кілька інших європейських країн.

Ось які країни мають найдовші відпустки:

Франція – 48 днів;

Данія – 40;

Південна Корея – 40;

Польща – 39;

Естонія – 39;

Австрія – 38;

Фінляндія – 36;

Іспанія – 36;

Норвегія – 35;

Словаччина – 34.

У Франції працівники мають право на 25 днів оплачуваної відпустки, але до цього додається ще й 11 національних державних свят. А люди, що працюють більше, ніж 35 годин на тиждень, можуть отримати ще й додаткову оплачувану відпустку.

Із зовсім невеликим відривом на другому місці опиняється Данія – там також є 25 днів оплачуваної відпустки та 10 державних свят. А завдяки угоді про додатковий шостий тиждень багато працівників отримують ще сім днів відпустки.

Окрім того, Данія – це країна, де найкращі права працівників, адже в середньому люди там працюють всього 27 годин на тиждень.

А ось в Південній Кореї ситуація значно цікавіша – адже країна пропонує тільки 15 днів відпустки для працівників, що працюють повний робочий день, пише Vacation Tracker. Та з просуванням кар'єрними сходами кількість днів відпустки збільшується. Працівник, що пропрацював у компанії 3 роки чи більше, має право на додатковий день щорічної відпустки.

Додатковий день відпустки може додаватися за кожні два роки безперервної роботи, але загальна кількість днів відпустки може сягати не більше, ніж 25 днів. Окрім того, у Південній Кореї є 15 оплачуваних державних свят, і це доводить загальну кількість днів відпустки до 40.

