У Польщі запустили систему відстеження поїздів: де можна подивитися час затримки рейсу

Відтепер у Польщі можна самостійно стежити за курсуванням потягів. А також перевіряти їхні маршрути та затримки.

Відтепер можна не чекати дарма на вокзалі, а стежити за переміщенням потягів вдома. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Yavp.pl.

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Де перевіряти місцеперебування поїздів у Польщі

Стежити за переміщенням потягів у Польщі онлайн можна на спеціальному сервісі PKP PLK.

Або в мобільному застосунку Portal Pasażera, який доступний користувачам Android та iOS. Його суттєво оновили, відновивши функції "Потяги на карті" (Pociągi na mapie) та "Маршрут на карті" (Trasa na mapie).

Ці функції дозволяють пасажирам стежити за місцем перебування потяга у реальному часі. Система показує не тільки позицію транспорту на карті та позначає пройдений маршрут, але й інформує про можливі затримки та їхні причини.



Клацнувши на потрібний потяг на карті, можна побачити його маршрут та затримку / Yavp.pl

Проте поки що функція стеження доступна не для всіх потягів, а лише тих, які обладнані GPS.