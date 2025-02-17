Теперь можно не ждать зря на вокзале, а следить за перемещением поездов дома. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yavp.pl.

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Где проверять местонахождение поездов в Польше

Следить за перемещением поездов в Польше онлайн можно на специальном сервисе PKP PLK.

Или в мобильном приложении Portal Pasażera, который доступен пользователям Android и iOS. Его существенно обновили, восстановив функции "Поезда на карте" (Pociągi na mapie) и "Маршрут на карте" (Trasa na mapie).

Эти функции позволяют пассажирам следить за местом пребывания поезда в реальном времени. Система показывает не только позицию транспорта на карте и обозначает пройденный маршрут, но и информирует о возможных задержках и их причинах.



Щелкнув на нужный поезд на карте, можно увидеть его маршрут и задержку / Yavp.pl

Однако пока функция слежения доступна не для всех поездов, а только тех, которые оборудованы GPS.