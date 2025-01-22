Не тільки Британія: ви здивуєтесь, скільки країн використовують лівосторонній рух

Загалом понад 70 країн та територій користуються лівостороннім рухом. А в Європі є лише 4 таких країни.

Деякі країни вже перейшли з лівостороннього руху на правосторонній, однак багато держав все ще продовжують його використовувати. Про це пише 24 Канал.

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Де в Європі є лівосторонній рух

У Європі лівосторонній рух є у Великій Британії, Ірландії, на Кіпрі та на Мальті. Острівні території Великої Британії, такі як Бермудські та Фолклендські острови, теж використовують лівосторонній рух.

Це пов'язано з історичною практикою, коли вершники тримали меч у правій руці для захисту, залишаючи ліву сторону дороги для пересування. Британська імперія поширила цей звичай у своїх колоніях.

Лівосторонній рух в інших країнах світу

Африка:

Ботсвана;

Есватіні;

Замбія;

Зімбабве;

Кенія;

Лесото;

Маврикій;

Малаві;

Мозамбік;

Намібія;

ПАР;

Танзанія;

Уганда.

Азія:

Бангладеш;

Бутан;

Гонконг;

Індія;

Індонезія;

Японія;

Макао;

Малайзія;

Мальдіви;

Непал;

Пакистан;

Сінгапур;

Шрі-Ланка;

Таїланд;

Східний Тимор.

У Японії лівосторонній рух пов'язаний із британськими інженерами, які допомагали будувати залізничну систему.

Також лівосторонній рух поширений в країнах Океанії, адже вони були британськими колоніями. Зокрема лівосторонній рух досі використовують:

Австралія;

Нова Зеландія;

Фіджі;

Папуа-Нова Гвінея;

Самоа;

Соломонові Острови;

Тонга;

Вануату;

Кірибаті;

Тувалу.



Синім кольором позначені країни з лівостороннім рухом / Вікіпедія

В Америці та у Карибському регіоні лівосторонній рух теж зустрічається. Його використовують:

Ангілья;

Антигуа і Барбуда;

Багамські Острови;

Барбадос;

Бермудські Острови;

Британські Віргінські Острови;

Кайманові Острови;

Домініка;

Гренада;

Гаяна;

Ямайка;

Монтсеррат;

Сент-Кітс і Невіс;

Сент-Люсія;

Сент-Вінсент і Гренадини;

Тринідад і Тобаго;

Острови Теркс і Кайкос;

Фолклендські Острови.

Інші території з лівостороннім рухом: