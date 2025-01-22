УКР РУС
22 січня 2025, 20:08
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Не тільки Британія: ви здивуєтесь, скільки країн використовують лівосторонній рух

Анастасія Кушпіт
Основні тези
  • Понад 70 країн і територій використовують лівосторонній рух, в Європі це Велика Британія, Ірландія, Кіпр та Мальта.
  • Лівосторонній рух поширений в Африці, Азії, Океанії, Америці та Карибському регіоні, включаючи країни колишніх британських колоній.
  • Історично лівосторонній рух був поширений Британською імперією, а в Японії він пов'язаний з британськими інженерами, які будували залізничну систему.

Загалом понад 70 країн та територій користуються лівостороннім рухом. А в Європі є лише 4 таких країни.

Деякі країни вже перейшли з лівостороннього руху на правосторонній, однак багато держав все ще продовжують його використовувати. Про це пише 24 Канал.

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Де в Європі є лівосторонній рух

У Європі лівосторонній рух є у Великій Британії, Ірландії, на Кіпрі та на Мальті. Острівні території Великої Британії, такі як Бермудські та Фолклендські острови, теж використовують лівосторонній рух.

Це пов'язано з історичною практикою, коли вершники тримали меч у правій руці для захисту, залишаючи ліву сторону дороги для пересування. Британська імперія поширила цей звичай у своїх колоніях.

Лівосторонній рух в інших країнах світу

Африка:

  • Ботсвана;
  • Есватіні;
  • Замбія;
  • Зімбабве;
  • Кенія;
  • Лесото;
  • Маврикій;
  • Малаві;
  • Мозамбік;
  • Намібія;
  • ПАР;
  • Танзанія;
  • Уганда.

Азія:

  • Бангладеш;
  • Бутан;
  • Гонконг;
  • Індія;
  • Індонезія;
  • Японія;
  • Макао;
  • Малайзія;
  • Мальдіви;
  • Непал;
  • Пакистан;
  • Сінгапур;
  • Шрі-Ланка;
  • Таїланд;
  • Східний Тимор.

У Японії лівосторонній рух пов'язаний із британськими інженерами, які допомагали будувати залізничну систему.

Також лівосторонній рух поширений в країнах Океанії, адже вони були британськими колоніями. Зокрема лівосторонній рух досі використовують:

  • Австралія;
  • Нова Зеландія;
  • Фіджі;
  • Папуа-Нова Гвінея;
  • Самоа;
  • Соломонові Острови;
  • Тонга;
  • Вануату;
  • Кірибаті;
  • Тувалу.


Синім кольором позначені країни з лівостороннім рухом / Вікіпедія

В Америці та у Карибському регіоні лівосторонній рух теж зустрічається. Його використовують:

  • Ангілья;
  • Антигуа і Барбуда;
  • Багамські Острови;
  • Барбадос;
  • Бермудські Острови;
  • Британські Віргінські Острови;
  • Кайманові Острови;
  • Домініка;
  • Гренада;
  • Гаяна;
  • Ямайка;
  • Монтсеррат;
  • Сент-Кітс і Невіс;
  • Сент-Люсія;
  • Сент-Вінсент і Гренадини;
  • Тринідад і Тобаго;
  • Острови Теркс і Кайкос;
  • Фолклендські Острови.

Інші території з лівостороннім рухом: 

  • Острови Кука;
  • Острови Піткерн;
  • Токелау;
  • Ніуе.