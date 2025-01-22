Некоторые страны уже перешли с левостороннего движения на правостороннее, однако многие государства все еще продолжают его использовать. Об этом пишет 24 Канал.
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Где в Европе есть левостороннее движение
В Европе левостороннее движение есть в Великобритании, Ирландии, на Кипре и на Мальте. Островные территории Великобритании, такие как Бермудские и Фолклендские острова, тоже используют левостороннее движение.
Это связано с исторической практикой, когда всадники держали меч в правой руке для защиты, оставляя левую сторону дороги для передвижения. Британская империя распространила этот обычай в своих колониях.
Левостороннее движение в других странах мира
Африка:
- Ботсвана;
- Эсватини;
- Замбия;
- Зимбабве;
- Кения;
- Лесото;
- Маврикий;
- Малави;
- Мозамбик;
- Намибия;
- ЮАР;
- Танзания;
- Уганда.
Азия:
- Бангладеш;
- Бутан;
- Гонконг;
- Индия;
- Индонезия;
- Япония;
- Макао;
- Малайзия;
- Мальдивы;
- Непал;
- Пакистан;
- Сингапур;
- Шри-Ланка;
- Таиланд;
- Восточный Тимор.
В Японии левостороннее движение связано с британскими инженерами, которые помогали строить железнодорожную систему.
Также левостороннее движение распространено в странах Океании, ведь они были британскими колониями. В частности левостороннее движение до сих пор используют:
- Австралия;
- Новая Зеландия;
- Фиджи;
- Папуа-Новая Гвинея;
- Самоа;
- Соломоновы Острова;
- Тонга;
- Вануату;
- Кирибати;
- Тувалу.
Синим цветом обозначены страны с левосторонним движением / Википедия
В Америке и в Карибском регионе левостороннее движение тоже встречается. Его используют:
- Ангилья;
- Антигуа и Барбуда;
- Багамские Острова;
- Барбадос;
- Бермудские Острова;
- Британские Виргинские Острова;
- Каймановы Острова;
- Доминика;
- Гренада;
- Гайана;
- Ямайка;
- Монтсеррат;
- Сент-Китс и Невис;
- Сент-Люсия;
- Сент-Винсент и Гренадины;
- Тринидад и Тобаго;
- Острова Теркс и Кайкос;
- Фолклендские Острова.
Другие территории с левосторонним движением:
- Острова Кука;
- Острова Питкэрн;
- Токелау;
- Ниуэ.