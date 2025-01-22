Некоторые страны уже перешли с левостороннего движения на правостороннее, однако многие государства все еще продолжают его использовать. Об этом пишет 24 Канал.

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Где в Европе есть левостороннее движение

В Европе левостороннее движение есть в Великобритании, Ирландии, на Кипре и на Мальте. Островные территории Великобритании, такие как Бермудские и Фолклендские острова, тоже используют левостороннее движение.

Это связано с исторической практикой, когда всадники держали меч в правой руке для защиты, оставляя левую сторону дороги для передвижения. Британская империя распространила этот обычай в своих колониях.

Левостороннее движение в других странах мира

Африка:

  • Ботсвана;
  • Эсватини;
  • Замбия;
  • Зимбабве;
  • Кения;
  • Лесото;
  • Маврикий;
  • Малави;
  • Мозамбик;
  • Намибия;
  • ЮАР;
  • Танзания;
  • Уганда.

Азия:

  • Бангладеш;
  • Бутан;
  • Гонконг;
  • Индия;
  • Индонезия;
  • Япония;
  • Макао;
  • Малайзия;
  • Мальдивы;
  • Непал;
  • Пакистан;
  • Сингапур;
  • Шри-Ланка;
  • Таиланд;
  • Восточный Тимор.

В Японии левостороннее движение связано с британскими инженерами, которые помогали строить железнодорожную систему.

Также левостороннее движение распространено в странах Океании, ведь они были британскими колониями. В частности левостороннее движение до сих пор используют:

  • Австралия;
  • Новая Зеландия;
  • Фиджи;
  • Папуа-Новая Гвинея;
  • Самоа;
  • Соломоновы Острова;
  • Тонга;
  • Вануату;
  • Кирибати;
  • Тувалу.

Страны с левосторонним движением
Синим цветом обозначены страны с левосторонним движением / Википедия

В Америке и в Карибском регионе левостороннее движение тоже встречается. Его используют:

  • Ангилья;
  • Антигуа и Барбуда;
  • Багамские Острова;
  • Барбадос;
  • Бермудские Острова;
  • Британские Виргинские Острова;
  • Каймановы Острова;
  • Доминика;
  • Гренада;
  • Гайана;
  • Ямайка;
  • Монтсеррат;
  • Сент-Китс и Невис;
  • Сент-Люсия;
  • Сент-Винсент и Гренадины;
  • Тринидад и Тобаго;
  • Острова Теркс и Кайкос;
  • Фолклендские Острова.

Другие территории с левосторонним движением:

  • Острова Кука;
  • Острова Питкэрн;
  • Токелау;
  • Ниуэ.