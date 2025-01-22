Деякі країни вже перейшли з лівостороннього руху на правосторонній, однак багато держав все ще продовжують його використовувати. Про це пише 24 Канал.
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Де в Європі є лівосторонній рух
У Європі лівосторонній рух є у Великій Британії, Ірландії, на Кіпрі та на Мальті. Острівні території Великої Британії, такі як Бермудські та Фолклендські острови, теж використовують лівосторонній рух.
Це пов'язано з історичною практикою, коли вершники тримали меч у правій руці для захисту, залишаючи ліву сторону дороги для пересування. Британська імперія поширила цей звичай у своїх колоніях.
Лівосторонній рух в інших країнах світу
Африка:
- Ботсвана;
- Есватіні;
- Замбія;
- Зімбабве;
- Кенія;
- Лесото;
- Маврикій;
- Малаві;
- Мозамбік;
- Намібія;
- ПАР;
- Танзанія;
- Уганда.
Азія:
- Бангладеш;
- Бутан;
- Гонконг;
- Індія;
- Індонезія;
- Японія;
- Макао;
- Малайзія;
- Мальдіви;
- Непал;
- Пакистан;
- Сінгапур;
- Шрі-Ланка;
- Таїланд;
- Східний Тимор.
У Японії лівосторонній рух пов'язаний із британськими інженерами, які допомагали будувати залізничну систему.
Також лівосторонній рух поширений в країнах Океанії, адже вони були британськими колоніями. Зокрема лівосторонній рух досі використовують:
- Австралія;
- Нова Зеландія;
- Фіджі;
- Папуа-Нова Гвінея;
- Самоа;
- Соломонові Острови;
- Тонга;
- Вануату;
- Кірибаті;
- Тувалу.
Синім кольором позначені країни з лівостороннім рухом / Вікіпедія
В Америці та у Карибському регіоні лівосторонній рух теж зустрічається. Його використовують:
- Ангілья;
- Антигуа і Барбуда;
- Багамські Острови;
- Барбадос;
- Бермудські Острови;
- Британські Віргінські Острови;
- Кайманові Острови;
- Домініка;
- Гренада;
- Гаяна;
- Ямайка;
- Монтсеррат;
- Сент-Кітс і Невіс;
- Сент-Люсія;
- Сент-Вінсент і Гренадини;
- Тринідад і Тобаго;
- Острови Теркс і Кайкос;
- Фолклендські Острови.
Інші території з лівостороннім рухом:
- Острови Кука;
- Острови Піткерн;
- Токелау;
- Ніуе.