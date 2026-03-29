Туристів більше, ніж місцевих: це несподіване місто у Європі відвідує найбільше людей

Кілька європейських напрямків з кожним роком набирають все більше популярності – і цьогоріч найбільшим туристичним центром континенту несподівано став не Париж.

Неймовірне місто в Хорватії цьогоріч вже отримало статус найбільш туристичного напрямку у Європі – кількість відвідувачів тут у рази перевищує кількість місцевого населення, пише Express.

Куди їде найбільше туристів у Європі?

Дубровник, неймовірний курорт у Хорватії, приваблює у рази більше туристів, ніж будь-яке інше місто в Європі. І місцеві мешканці вже починають помічати вплив цього надмірного туризму: лише торік місто прийняло близько 6,5 мільйонів мандрівників – і це при тому, що там проживає всього 40 000 людей.

Це значить, що на кожну сотню місцевих припадає 16 250 туристів.

Дубровник відомий передусім своєю неймовірно збереженою середньовічною архітектурою, а також неймовірними краєвидами Адріатики – і туристи, що побували тут один раз, прагнуть повертатися знову і знову. Ще більшу популярність місту принесло те, що його використовували для зйомок "Гри престолів".

Тож якщо ви хочете відвідати Дубровник та прогулятися вуличками, що стали прототипом Королівської Гавані з відомого серіалу, чекати піку сезону точно не варто: Старе місто буде переповненим, і досвід подорожі може бути зіпсований.

Ось які міста також приваблюють неймовірну кількість туристів щороку, пише DW:

Париж, Франція;

Лондон, Велика Британія;

Стамбул, Туреччина;

Барселона, Іспанія.

