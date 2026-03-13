Укр Рус
13 березня, 14:11
Вже 4,3 мільйона українців мають тимчасовий захист в ЄС: в цих 3 країнах їх найбільше

Марина Блохіна
Основні тези
  • З 2022 року найбільше українців отримали тимчасовий захист у Німеччині (1 260 230), Польщі (965 990) та Чехії (397 185).
  • Режим тимчасового захисту може не бути продовжено після 2027 року, і українцям рекомендують шукати інші легальні способи перебування в Європі.

Наразі тимчасовий захист у ЄС отримали вже понад 4 мільйони українців, і три країни прийняли до себе найбільше біженців.

З 2022 року найбільше українців отримали тимчасовий захист у Німеччині, Польщі та Чехії, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Де у Європі зараз найбільше українців?

Лише 2025 року у Європі ухвалили 683 395 нових рішень щодо надання тимчасового захисту для громадян України – а це на 14% менше, ніж торік. Ключовим фактором, що впливає на рішення біженців щодо повернення на Батьківщину, за словами заступниці Міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Ілони Гавронської, є безпекова ситуація. 

Наразі найбільше українців є у таких країнах:

  • Німеччина – 1 260 230 людей;
  • Польща – 965 990 людей;
  • Чехія – 397 185 осіб. 

Водночас Україна вже зараз разом із міжнародними партнерами працює над інструментами, які допоможуть підтримувати зв’язок з українцями за кордоном та готуватися до можливого повернення. Зокрема, йдеться про розвиток Мережі єдності, відкриття Центрів і просторів єдності, а також запуск цифрової платформи, 
– написали у міністерстві. 

А спецпосланниця Єврокомісії з питань українців у ЄС нещодавно заявила, що не думає, що режим тимчасового захисту буде продовжено після 2027 року, пише DW. Натомість у Європейському Союзі обговорюють про перехід біженців до інших статусів. 

І самим українцям вже також потрібно думати про легальні способи перебувати у країнах Європи після завершення тимчасового захисту – це можуть бути робочі, навчальні візи, чи дозволи на проживання, видані національними урядами. 

Що ще потрібно знати українцям за кордоном?

  • У Молдові шахраї намагаються виманити з українців гроші за "продовження" тимчасового захисту. В уряді країни попередили не заходити на підозрілі сайти та користуватися лише офіційними ресурсами. 

  • Окрім того, дослідження показують, що менше половини українців, що виїхали за кордон через війну, планують повертатися до України. 