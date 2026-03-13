Вже 4,3 мільйона українців мають тимчасовий захист в ЄС: в цих 3 країнах їх найбільше
- З 2022 року найбільше українців отримали тимчасовий захист у Німеччині (1 260 230), Польщі (965 990) та Чехії (397 185).
- Режим тимчасового захисту може не бути продовжено після 2027 року, і українцям рекомендують шукати інші легальні способи перебування в Європі.
Наразі тимчасовий захист у ЄС отримали вже понад 4 мільйони українців, і три країни прийняли до себе найбільше біженців.
З 2022 року найбільше українців отримали тимчасовий захист у Німеччині, Польщі та Чехії, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.
Де у Європі зараз найбільше українців?
Лише 2025 року у Європі ухвалили 683 395 нових рішень щодо надання тимчасового захисту для громадян України – а це на 14% менше, ніж торік. Ключовим фактором, що впливає на рішення біженців щодо повернення на Батьківщину, за словами заступниці Міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Ілони Гавронської, є безпекова ситуація.
Наразі найбільше українців є у таких країнах:
- Німеччина – 1 260 230 людей;
- Польща – 965 990 людей;
- Чехія – 397 185 осіб.
Водночас Україна вже зараз разом із міжнародними партнерами працює над інструментами, які допоможуть підтримувати зв’язок з українцями за кордоном та готуватися до можливого повернення. Зокрема, йдеться про розвиток Мережі єдності, відкриття Центрів і просторів єдності, а також запуск цифрової платформи,
– написали у міністерстві.
А спецпосланниця Єврокомісії з питань українців у ЄС нещодавно заявила, що не думає, що режим тимчасового захисту буде продовжено після 2027 року, пише DW. Натомість у Європейському Союзі обговорюють про перехід біженців до інших статусів.
І самим українцям вже також потрібно думати про легальні способи перебувати у країнах Європи після завершення тимчасового захисту – це можуть бути робочі, навчальні візи, чи дозволи на проживання, видані національними урядами.
Що ще потрібно знати українцям за кордоном?
У Молдові шахраї намагаються виманити з українців гроші за "продовження" тимчасового захисту. В уряді країни попередили не заходити на підозрілі сайти та користуватися лише офіційними ресурсами.
Окрім того, дослідження показують, що менше половини українців, що виїхали за кордон через війну, планують повертатися до України.