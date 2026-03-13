Вже 4,3 мільйона українців мають тимчасовий захист в ЄС: в цих 3 країнах їх найбільше

Наразі тимчасовий захист у ЄС отримали вже понад 4 мільйони українців, і три країни прийняли до себе найбільше біженців.

З 2022 року найбільше українців отримали тимчасовий захист у Німеччині, Польщі та Чехії, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Де у Європі зараз найбільше українців?

Лише 2025 року у Європі ухвалили 683 395 нових рішень щодо надання тимчасового захисту для громадян України – а це на 14% менше, ніж торік. Ключовим фактором, що впливає на рішення біженців щодо повернення на Батьківщину, за словами заступниці Міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Ілони Гавронської, є безпекова ситуація.

Наразі найбільше українців є у таких країнах:

Німеччина – 1 260 230 людей;

Польща – 965 990 людей;

Чехія – 397 185 осіб.

Водночас Україна вже зараз разом із міжнародними партнерами працює над інструментами, які допоможуть підтримувати зв’язок з українцями за кордоном та готуватися до можливого повернення. Зокрема, йдеться про розвиток Мережі єдності, відкриття Центрів і просторів єдності, а також запуск цифрової платформи,

– написали у міністерстві.

А спецпосланниця Єврокомісії з питань українців у ЄС нещодавно заявила, що не думає, що режим тимчасового захисту буде продовжено після 2027 року, пише DW. Натомість у Європейському Союзі обговорюють про перехід біженців до інших статусів.

І самим українцям вже також потрібно думати про легальні способи перебувати у країнах Європи після завершення тимчасового захисту – це можуть бути робочі, навчальні візи, чи дозволи на проживання, видані національними урядами.

