Без побачень і цукерок: у цих країнах святкування Дня святого Валентина заборонене

День святого Валентина у багатьох країнах – це довгоочікуване свято для закоханих пар. Втім, далеко не в усіх країнах святкування вітається чи навіть дозволяється.

Кілька країн світу або обмежили, або ж взагалі заборонили святкування Дня святого Валентина – здебільшого через культурні чи релігійні побоювання, пише BBC.

Цікаво Не завжди сонячно і тепло: як іспанці гріються взимку без опалення

В яких країнах не святкують День святого Валентина?

Іран

Іран – це країна, де існує найбільш послідовна та сувора заборона на святкування Дня святого Валентина. Ще з початку 2000-х років влада протидіє святу та називає його "декадентською західною традицією".

Щорічно перед 14 лютого урядові установи починають кампанії, аби запобігти розповсюдженню листівок, прикрас у формі серця тощо. Поліція інспектує магазини, конфіскує товари та навіть виносить штрафи продавцям.

Саудівська Аравія

Десятиліттями у Саудівській Аравії практично було заборонено святкувати День святого Валентина – втім, значні соціальні реформи за принца Мухаммеда бін Салмана призвели до послаблення цієї політики з 2019 року, пише National Geographic.

Північна Корея

У цій країні заборонений не лише День усіх закоханих, але й усі західні свята. Будь-яка спроба відзначати цей день приватно має досить високі ризики. Натомість уряд Північної Кореї закликає громадян святкувати інше свято – "День сяючої зірки", що відзначає день народження колишнього лідера Кім Чен Іра.

Пакистан

У Пакистані загальнонаціональної заборони на День святого Валентина немає, але консервативні релігійні діячі та політичні групи досить активно виступають проти будь-яких святкувань. 2017 року уряд однієї з провінцій спробував ненадовго криміналізувати продаж товарів, пов'язаних зі святом.

Малайзія та Індонезія

Федеральний уряд Малайзії не забороняє свято, втім, два переважно мусульманські штати запровадили суворі заборони на основі принципів шаріату. Місцеві релігійні органи стверджують, що святкування заохочує дошлюбні стосунки та загрожує кодексам скромності.

У Індонезії провінція Ачех також дотримується законів шаріату та забороняє публічні заходи на День святого Валентина.

Що ще слід знати туристам за кордоном?