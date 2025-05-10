Єдина така країна у світі: коли святкують День матері в Польщі

День матері святкують більшість країн світу, однак дати відрізняються. Зокрема у Польщі свято мам відзначають не тоді, коли в Україні.

У Польщі День матері фіксований – щороку він відзначається в один і той самий день. Про це пише 24 Канал.

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Коли святкують День матері у Польщі

Видання Wirtualna Polska пише, що у Польщі День матері почали святкувати ще до Першої світової війни.

З 1915 року День мам відзначали по всій країні, проте дати відрізнялися залежно від регіону.

Нині вся Польща відзначає це свято 26 травня. До слова, це єдина країна у світі, де День матері припадає саме на цей день.

Він не є вихідним днем, проте цей день дуже люблять люди. У дитячих садках та школах проходять тематичні вистави, діти влаштовують концерти та дякують своїм матусям.

Крім цього, напередодні свята у магазинах з'являються різноманітні тематичні сувеніри, а деякі заклади дають мамам знижки.

Що дарують мамам у Польщі

Цього дня матерям зазвичай дарують листівки, квіти та різні подарунки. Мета цього свята – висловити матерям повагу, любов та вдячність за зусилля, які вони вклали та вкладають у виховання дітей.