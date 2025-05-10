В Польше День матери фиксированный – ежегодно он отмечается в один и тот же день. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Очереди в Польшу станут еще длиннее: не ездите через эти пункты пропуска в мае

Когда празднуют День матери в Польше

Издание Wirtualna Polska пишет, что в Польше День матери начали праздновать еще до Первой мировой войны.

С 1915 года День мам отмечали по всей стране, однако даты отличались в зависимости от региона.

Сейчас вся Польша отмечает этот праздник 26 мая. К слову, это единственная страна в мире, где День матери приходится именно на этот день.

Он не является выходным днем, однако этот день очень любят люди. В детских садах и школах проходят тематические представления, дети устраивают концерты и благодарят своих мам.

Кроме этого, накануне праздника в магазинах появляются различные тематические сувениры, а некоторые заведения дают мамам скидки.

Что дарят мамам в Польше

В этот день матерям обычно дарят открытки, цветы и различные подарки. Цель этого праздника – выразить матерям уважение, любовь и благодарность за усилия, которые они вложили и вкладывают в воспитание детей.