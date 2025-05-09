Впервые этот праздник официально установил Конгресс США 8 мая 1914 года. После Первой мировой войны этот праздник начали отмечать в Швеции, Норвегии, Дании, Германском Государстве и Чехословацкой республике. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Вас это может удивить: какая страна наибольшее количество раз принимала Евровидение

В каких странах празднуют День матери

День матери празднуют в более чем 100 странах мира. Самая распространенная дата празднования – второе воскресенье мая. Кроме Украины, в этот день мам поздравляют в: США, Канаде, Германии, Италии, Австралии, Японии и Бразилии.

Еще несколько десятков стран имеют собственные даты празднования.

Когда празднуют в других странах:

Великобритания – четвертое воскресенье Великого поста (март или апрель) – отмечают как Mothering Sunday.

Испания, Португалия, Венгрия, Литва – первое воскресенье мая.

Франция, Швеция, Доминиканская Республика – последнее воскресенье мая.

Таиланд – 12 августа, в день рождения королевы.

Индонезия – 22 декабря.

Мексика – 10 мая.

Ранее мы писали о том, какие страны мира празднуют 8 марта.