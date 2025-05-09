Вперше це свято офіційно встановив Конгрес США 8 травня 1914 року. Після Першої світової війни це свято почали відзначати у Швеції, Норвегії, Данії, Німецькій Державі та Чехословацькій республіці. Про це пише 24 Канал.

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У яких країнах святкують День матері

День матері святкують у понад 100 країнах світу. Найпоширеніша дата святкування – друга неділя травня. Окрім України, цього дня мам вітають у: США, Канаді, Німеччині, Італії, Австралії, Японії та Бразилії.

Ще кілька десятків країн мають власні дати святкування.

Коли святкують в інших країнах:

Велика Британія – четверта неділя Великого посту (березень або квітень) – відзначають як Mothering Sunday.

Іспанія, Португалія, Угорщина, Литва – перша неділя травня.

Франція, Швеція, Домініканська Республіка – остання неділя травня.

Таїланд – 12 серпня, у день народження королеви.

Індонезія – 22 грудня.

Мексика – 10 травня.

Раніше ми писали про те, які країни світу святкують 8 березня.