Мовиться про Ірландію та Швецію. Обидві країни приймали Євробачення 7 разів – після перемоги своїх кандидатів. Про це пише 24 Канал.

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В яких роках Ірландія приймала Євробачення

  • 1971 – Дублін;
  • 1981 – Дублін;
  • 1988 – Дублін;
  • 1993 – Міллстріт (найменше місто, яке коли-небудь приймало конкурс);
  • 1994 – Дублін;
  • 1995 – Дублін;
  • 1997 – Дублін.

Ірландія першою стала рекордсменкою за кількістю перемог, однак у 2024 році наздогнала Швеція.

Коли проводили Євробачення у Швеції

Швеція була країною-господаркою Євробачення: тричі у Стокгольмі, тричі в Мальме та один раз у Гетеборзі.

  • 1975 – Стокгольм;
  • 1985 – Гетеборг;
  • 1992 – Мальме;
  • 2000 – Стокгольм;
  • 2013 – Мальме;
  • 2016 – Стокгольм;
  • 2024 – Мальме.