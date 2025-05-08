Мовиться про Ірландію та Швецію. Обидві країни приймали Євробачення 7 разів – після перемоги своїх кандидатів. Про це пише 24 Канал.

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В яких роках Ірландія приймала Євробачення

1971 – Дублін;

1981 – Дублін;

1988 – Дублін;

1993 – Міллстріт (найменше місто, яке коли-небудь приймало конкурс);

1994 – Дублін;

1995 – Дублін;

1997 – Дублін.

Ірландія першою стала рекордсменкою за кількістю перемог, однак у 2024 році наздогнала Швеція.

Коли проводили Євробачення у Швеції

Швеція була країною-господаркою Євробачення: тричі у Стокгольмі, тричі в Мальме та один раз у Гетеборзі.