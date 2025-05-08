Речь идет об Ирландии и Швеции. Обе страны принимали Евровидение 7 раз – после победы своих кандидатов. Об этом пишет 24 Канал.

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В каких годах Ирландия принимала Евровидение

1971 – Дублин;

1981 – Дублин;

1988 – Дублин;

1993 – Миллстрит (самый маленький город, который когда-либо принимал конкурс);

1994 – Дублин;

1995 – Дублин;

1997 – Дублин.

Ирландия первой стала рекордсменкой по количеству побед, однако в 2024 году догнала Швеция.

Когда проводили Евровидение в Швеции

Швеция была страной-хозяйкой Евровидения: трижды в Стокгольме, трижды в Мальме и один раз в Гетеборге.