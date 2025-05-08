Речь идет об Ирландии и Швеции. Обе страны принимали Евровидение 7 раз – после победы своих кандидатов. Об этом пишет 24 Канал.
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В каких годах Ирландия принимала Евровидение
- 1971 – Дублин;
- 1981 – Дублин;
- 1988 – Дублин;
- 1993 – Миллстрит (самый маленький город, который когда-либо принимал конкурс);
- 1994 – Дублин;
- 1995 – Дублин;
- 1997 – Дублин.
Ирландия первой стала рекордсменкой по количеству побед, однако в 2024 году догнала Швеция.
Когда проводили Евровидение в Швеции
Швеция была страной-хозяйкой Евровидения: трижды в Стокгольме, трижды в Мальме и один раз в Гетеборге.
- 1975 – Стокгольм;
- 1985 – Гетеборг;
- 1992 – Мальме;
- 2000 – Стокгольм;
- 2013 – Мальме;
- 2016 – Стокгольм;
- 2024 – Мальме.