Картина з антиутопічного сюжету: у Детройті вулиця замерзла разом з автівками – є відео
- У Детройті внаслідок прориву 54-дюймової труби водогону та мінусової температури вулиця покрилася кригою, що заблокувало автомобілі.
- Місцеві жителі та рятувальники працюють над усуненням наслідків, влада обіцяє компенсацію за збитки, а відео інциденту стало вірусним у TikTok.
Нещодавно в Детройті стався значний прорив 54-дюймової труби водогону. Інцидент, ускладнений мінусовою температурою, призвів до того, що вулиці замерзли, а автомобілі опинилися в крижаній пастці.
Майже 300 мешканців продовжують боротися з наслідками "стихії". Примітно, що вулиця, про яку йде мова, нагадувала суцільну брилу льоду, пише 24 Канал з посиланням на Yahoo!.
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У Детройті ціла вулиця перетворилася на брилу льоду
Рятувальники та місцеві жителі старанно працюють над усуненням наслідків інциденту. За попередніми даними, ніхто не постраждав, а влада пообіцяла надати компенсацію за завдані збитки.
Поломка водопроводу в поєднанні з морозною температурою – яка, як повідомляється, становила близько -2 градуси протягом ночі – була рецептом катастрофи,
– йдеться у повідомленні.
Вірусне відео вперше з'явилося в TikTok від @yenisevilla8 і набрало майже 7 мільйонів переглядів.
Вулиця у Детройті повністю замерзла: дивіться відео
На опублікованих кадрах можна побачити припарковані на вулиці транспортні засоби, які застигли на місці через кригу.
Вулиця нагадувала суцільну брилу льоду, створюючи тривожну та похмуру атмосферу.