Почти 300 жителей продолжают бороться с последствиями "стихии". Примечательно, что улица, о которой идет речь, напоминала сплошную глыбу льда, пишет 24 Канал со ссылкой на Yahoo!.

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В Детройте целая улица превратилась в глыбу льда

Спасатели и местные жители усердно работают над устранением последствий инцидента. По предварительным данным, никто не пострадал, а власти пообещали предоставить компенсацию за нанесенный ущерб.

Поломка водопровода в сочетании с морозной температурой – которая, как сообщается, составляла около -2 градуса в течение ночи – была рецептом катастрофы,

– говорится в сообщении.

Вирусное видео впервые появилось в TikTok от @yenisevilla8 и набрало почти 7 миллионов просмотров.

Улица в Детройте полностью замерзла: смотрите видео

На опубликованных кадрах можно увидеть припаркованные на улице транспортные средства, которые застыли на месте из-за льда.

Улица напоминала сплошную глыбу льда, создавая тревожную и мрачную атмосферу.