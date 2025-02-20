Майже 300 мешканців продовжують боротися з наслідками "стихії". Примітно, що вулиця, про яку йде мова, нагадувала суцільну брилу льоду, пише 24 Канал з посиланням на Yahoo!.

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У Детройті ціла вулиця перетворилася на брилу льоду

Рятувальники та місцеві жителі старанно працюють над усуненням наслідків інциденту. За попередніми даними, ніхто не постраждав, а влада пообіцяла надати компенсацію за завдані збитки.

Поломка водопроводу в поєднанні з морозною температурою – яка, як повідомляється, становила близько -2 градуси протягом ночі – була рецептом катастрофи,

– йдеться у повідомленні.

Вірусне відео вперше з'явилося в TikTok від @yenisevilla8 і набрало майже 7 мільйонів переглядів.

Вулиця у Детройті повністю замерзла: дивіться відео

На опублікованих кадрах можна побачити припарковані на вулиці транспортні засоби, які застигли на місці через кригу.

Вулиця нагадувала суцільну брилу льоду, створюючи тривожну та похмуру атмосферу.