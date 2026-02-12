Поляки назвали своїх фаворитів: українці не потрапили навіть до трійки

У новому опитуванні Центру дослідження громадської думки (CBOS) поляки поділилися своїм ставленням до різних народів. Результати показують, до кого в країні ставляться найбільш позитивно, а кого сприймають із обережністю чи недовірою.

До кого поляки ставляться найкраще – мовиться в опитуванні, яке цитує TVP world.

Дивіться також Одного віку замало: які умови мають виконати українці для пенсії у Польщі

До кого поляки ставляться найбільш позитивно?

Найбільше симпатії поляки висловили:

італійцям – 58%,

чехам (55%),

словакам (52%),

а англійці отримали 49% підтримки.

А як щодо українців?

Українці, які після початку війни користувалися високим рівнем довіри, опинилися лише на п'ятому місці рейтингу.

Цікаво! Як пише видання In Poland, 43% українців позитивно ставляться до поляків, а 49% займають нейтральну позицію.



Як поляки ставляться до українців / Фото Unsplash

Аналітики CBOS відзначають, що симпатія до українців, американців та євреїв у 2026 році дещо зменшилася, тоді як неприязнь до росіян (74%), білорусів та ромів (по 46%) залишилася високою.

Загалом, за даними опитування, ставлення поляків до більшості сусідів погіршилося, за винятком словаків та німців, де відзначено незначне зростання симпатії. Аналітики пов'язують ці зміни як із міжнародною ситуацією, так і з внутрішніми суспільними настроями. CBOS підкреслює: у 2026 році спостерігається переважання негативних оцінок над позитивними, що може впливати на міжнаціональні відносини у країні та сусідніх регіонах.

Згідно з попереднім результатом опитування, яке проводилося 16 – 17 грудня, 59,8% поляків погоджуються з президентом Каролем Навроцьким щодо відсутності відчуття партнерства у відносинах з Україною.