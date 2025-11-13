З 2025 року у Польщі буде ще один додатковий вихідний: хто відпочиватиме
- З 2025 року Святвечір, 24 грудня, стане офіційним вихідним днем у Польщі.
- Деякі професії, такі як пожежники та медики, працюватимуть у цей день, а порушення роботодавцями правил карається штрафом до 100 000 злотих.
Від 2025 року у Польщі буде на один вихідний більше, ніж у попередні роки. Вихідним днем офіційно визнали Святвечір, 24 грудня.
Результати опитувань наприкінці 2024 року свідчили, що ідею вихідного на Святвечір підтримали приблизно 70% поляків. Про це пише 24 Канал з посиланням на In Poland.
Читайте також Польща скасувала статус біженця деяким українцям: у чому причина
Для кого 24 грудня буде вихідним?
Національна інспекція праці опублікувала спеціальне повідомлення, у якому пояснюється, хто з працівників може працювати у цей день, а також які наслідки загрожують роботодавцям у разі порушень. Крім того, із вихідним 24 грудня уряд запровадив три торгові неділі перед Різдвом.
Попри те, що 24 грудня стане державним вихідним, представники деяких професій відпочивати все-таки не будуть. Мовиться про пожежників, медиків, поліцейських, прикордонників, працівників аварійних служб, водіїв громадського транспорту, пілотів та машиністів, а також працівників, залучених до годування худоби і так далі.
Згідно зі статтею 151 Трудового кодексу, робота у переддень Різдва заборонена, окрім випадків, передбачених законом. Якщо попри це роботодавець накаже працівнику працювати у цей день, він вчинятиме правопорушення, яке карається штрафом від 1000 до 30 000 злотих, а у випадку роздрібної торгівлі – до 100 000 злотих.
Які ще новини з Польщі варто знати?
Польща готується до Чорної п'ятниці, яка у 2025 році припадає на 29 листопада. Однак акції починаються вже за кілька днів чи навіть тиждень до цієї дати, впродовж Black Week.
Вже відомо, коли відбуватимуться торгові неділі у Польщі у 2026 році. Вони будуть 25 січня, 29 березня, 26 квітня, 28 червня, 30 серпня, 6 грудня, 13 грудня та 20 грудня.